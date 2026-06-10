Se debilita la expectativa de contratación en las entidades del centro de México

Querétaro, Qro. Los planes de contratación en los estados del centro del país son menos optimistas para el tercer trimestre del año, respecto al trimestre previo; y en comparación con otras zonas.

El centro, que agrupa a Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala y Morelos, registra una Tendencia Neta de Empleo de 20% para el lapso julio-septiembre, es 17 puntos porcentuales menor que en el segundo trimestre, de acuerdo con la Encuesta Expectativas de Empleo de ManpowerGroup.

Contrario a la caída trimestral, el centro del país mantiene la misma expectativa del tercer trimestre del 2025.

La TNE reporta la diferencia entre el porcentaje de empleadores que esperan aumentar sus plantillas laborales y quienes prevén reducirlo.

De los empleadores de la zona centro, 39% planea aumentar sus plantillas, 19% disminuirlas, 40% no espera hacer cambios y 2% no sabe si hará cambios en el tercer trimestre. La TNE de la región está por debajo de la nacional, de 28 por ciento.

Entre las siete regiones que considera el estudio, el centro tiene la segunda expectativa más conservadora, solamente supera a Ciudad de México (19 por ciento).

El optimismo se centra en el noreste (45%), seguido del noroeste (35%), sureste (33%), occidente (30%) y norte (29 por ciento).

Para el tercer trimestre, en el país, se prevé una disminución en sectores relacionados con el Mundial (comercio y servicios), los cuales tuvieron un impulso en el segundo trimestre.

Los resultados de la región Centro también son reflejo de la reducción de consumo, la incertidumbre por las condiciones geopolíticas y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), explicó la directora de Operaciones de ManpowerGroup México, Beatriz Robles.

“Yo creo que tenemos un enorme reto como país, para seguir siendo atractivos para la inversión. Y el enorme reto tiene que ver con el Estado de derecho, con la seguridad y con las condiciones de certidumbre, me parece que sí hay todavía bastante incertidumbre producto de la renegociación del T-MEC y bueno, producto también básicamente de todas las condiciones geopolíticas; hace que los inversionistas estén bastante cautelosos y las empresas también, al momento de incrementar sus plantillas laborales”, expresó.

Bajo consumo también merma al empleo

El mismo contexto, asentó, se relaciona con la caída que tuvo el empleo formal durante mayo, cuando el país perdió mensualmente 29,922 puestos de trabajo, observándose en una variación negativa en 22 de las 32 entidades federativas, en el resto creció.

“En el país estamos viendo un consumo menor y eso también finalmente nos genera una menor disposición de las empresas, a no solo a crear nuevos empleos, incluso a conservar los empleos que ya se tienen”, expresó.

El pronóstico del empleo formal para el cierre del 2026 es que en el país se creen entre 260,000 y 460,000, de acuerdo con las estimaciones del Banco de México (Banxico); la consultora prevé un escenario de 150,000 a 250,000 empleos.

Aunque había una gran expectativa por el Mundial de futbol, el evento deportivo influye en un periodo corto y crea empleos temporales; también, visualizó el riesgo de que estos puestos surjan en la informalidad, por lo que el empleo en la justa deportiva, dijo, no cambia la tendencia del mercado laboral.