¿Puedes transmitir el Mundial en tu negocio? Reglas, costos y todo lo que debes saber

A un día de que inicie el Mundial, persisten las dudas entre restaurantes y comercios sobre si pueden transmitir los partidos en sus establecimientos.

La posibilidad de hacerlo depende del tipo de servicio contratado. Aquellos negocios que cuentan con un servicio de televisión empresarial pueden exhibir los partidos sin problema; sin embargo, usar señales de uso personal o televisión abierta para fines comerciales no está permitido y puede derivar en multas de hasta 29 millones de pesos.

Los restaurantes van a poder transmitir los partidos, pero es importante poder contar con una señal legal autorizada para el uso comercial”, señaló Claudia Ramirez del Palacio, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

¿Por qué no se pueden transmitir libremente?

La Ley Federal del Derecho de Autor establece que, sin los permisos correspondientes o un servicio empresarial, la transmisión de contenido protegido constituye una violación que puede ser sancionada.

Además, utilizar un servicio doméstico dentro de un negocio se considera un acto comercial, porque se atrae a clientes, lo que incumple las condiciones de uso de estas plataformas.

Aunque recientemente el IMPI indicó que no realizará inspecciones masivas en pequeños negocios, esto no significa que la transmisión sin derechos esté permitida.

¿Se necesita autorización del IMPI?

Una duda es si se necesita una autorización especial del IMPI, la realdad es que no. La autorización corresponde a los titulares de los derechos de transmisión, en este caso la FIFA, que no otorga licencias directamente a negocios, sino a televisoras y empresas de televisión de paga.

Por ello, los establecimientos que deseen transmitir los partidos deben contratar servicios autorizados. Un punto clave es que el servicio debe ser empresarial, ya que, aunque no se cobre entrada, la transmisión genera un beneficio comercial indirecto.

Además, aunque el IMPI ha señalado que no tiene capacidad para supervisar todos los negocios, sí podrá realizar inspecciones bajo demanda, es decir, a partir de denuncias o solicitudes específicas.

¿Qué servicios se pueden contratar?

Los partidos no pueden transmitirse desde televisión abierta ni plataformas de streaming de uso doméstico, como ViX, ya que estas no cuentan con servicios empresariales.

De acuerdo con Canirac, actualmente los servicios autorizados para negocios son Izzi Negocios y Sky Business, que cuentan con los derechos de transmisión. Estos paquetes permiten acceder a los 14 partidos del Mundial.

Queremos que los restaurantes vivan la emoción del Mundial dentro de la legalidad, generando experiencias para sus clientes y aprovechando la derrama económica que representa este evento. La invitación es que lo hagan dentro de este marco legal y hagan las contrataciones correspondientes”, destacó Claudia Ramirez.

Costos para los negocios

Claudia Ramirez detalló que la Canirac tuvo conversaciones con los servicios de televisión de paga para diseñar paquetes accesibles para cualquier negocio, así se crearon paquetes según el tamaño del establecimiento, medido por número de mesas:

Hasta 5 mesas: alrededor de 5,000 pesos

Hasta 20 mesas: cerca de 14,000 pesos

Más de 20 mesas: aproximadamente 23,000 pesos

Estos precios cubren los 14 partidos durante los dos meses del torneo. En el caso del paquete más básico, la inversión equivale a cerca de 156 pesos diarios, si se divide los 5,000 pesos entre los 32 días de partido.

Aunque algunos negocios han reportado retrasos en la instalación del servicio de televisión de paga, la Canirac aseguró que las empresas proveedoras se comprometieron a agilizar los procesos para que todo esté listo a tiempo y los establecimientos puedan transmitir los partidos sin contratiempos.

Con ello, el sector busca que incluso los pequeños negocios puedan acceder a opciones legales y aprovechar el flujo de clientes que genera el Mundial.