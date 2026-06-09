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La Secretaría de Turismo presenta Estrategia de promoción de México junto con la IP
La secretaria Josefina Rodríguez detalló que se incluirán estrategias de relaciones públicas y gestión de crisis, como ya lo empezaron a hacer en colaboración con el Consejo Nacional Empresarial Turístico, por lo que su presidente, Antonio Cosío, fue uno de los invitados.
La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, presentó esta mediodía la Estratégia de promoción que gira en torno a la frase México está de moda, en la que se utilizarán los 100 millones de pesos que se le agregaron de presupuesto a la dependencia este año.
Los pilares de misma son: promoción inteligente basada en datos y tecnología, consolidación y diversificación de mercados emisores, posición de experiencias auténticas y sostenibles, promoción digital y narrativa de México y calidad de la experiencia turística.
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En el segundo punto, detalló, se incluirán estrategias de relaciones públicas y gestión de crisis, como ya lo empezaron a hacer en colaboración con el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), por lo que su presidente, Antonio Cosío, fue uno de los invitados.
"Daremos más apoyo a la marca México y lo haremos con campañas de coinversión que vamos a preparar", refirió la funcionaria.
En la presentación, la titular de Turismo estuvo acompañado por integrantes de los sectores publico y privado a los que dijo: Sólo juntos lo vamos a lograr.
Con base en la estrategia presentada, en las siguientes semanas se podrán definir planes puntuales a realizar con todos los actores del turismo.