La Secretaría de Turismo presenta Estrategia de promoción de México junto con la IP

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, presentó esta mediodía la Estratégia de promoción que gira en torno a la frase México está de moda, en la que se utilizarán los 100 millones de pesos que se le agregaron de presupuesto a la dependencia este año.

Los pilares de misma son: promoción inteligente basada en datos y tecnología, consolidación y diversificación de mercados emisores, posición de experiencias auténticas y sostenibles, promoción digital y narrativa de México y calidad de la experiencia turística.

En el segundo punto, detalló, se incluirán estrategias de relaciones públicas y gestión de crisis, como ya lo empezaron a hacer en colaboración con el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), por lo que su presidente, Antonio Cosío, fue uno de los invitados.

"Daremos más apoyo a la marca México y lo haremos con campañas de coinversión que vamos a preparar", refirió la funcionaria.

En la presentación, la titular de Turismo estuvo acompañado por integrantes de los sectores publico y privado a los que dijo: Sólo juntos lo vamos a lograr.

Con base en la estrategia presentada, en las siguientes semanas se podrán definir planes puntuales a realizar con todos los actores del turismo.