Red de huachicol ferroviario, revela la FGR

Ernestina Godoy reveló que la Fiscalía General de la República y el gabinete de seguridad descubrieron una red de contrabando de combustible de Estados Unidos a territorio nacional que utiliza ferrocarriles para trasladar hidrocarburos por varias rutas, especialmente por la aduana de Matamoros, Tamaulipas.

Es un grupo delictivo, afirma la FGR, al cual en el año que ha durado la investigación se le han confiscados 170 ferrotanques en San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila con casi 19 millones de litros y se ha detenido a 70 personas.

Revela FGR la dimensión del grupo delictivo del huachicol ferroviario, pues en él participan mandos militares, empresas importadoras, agentes aduanales, firmas destinatarias del combustible, operadores ferroviarios y compañías encargadas de la dispersión financiera de los recursos.

Amenaza, la estructura el CJNG

Información periodística afirma que el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, está dirigido ahora por Juan Carlos Valencia, alias el 03, hijastro del fundador Nemesio Oceguera, “el mencho”, lo cual pareciera simplificar su forma de operar.

Y viene a la memoria el espléndido reportaje de Arturo Rojas en El Economista del pasado febrero, en él cita a Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos: “EL CJNG siempre ha sido una organización descentralizada que funciona a base de franquicias.

Tal circunstancia, revela el reportero Arturo Rojas hace que el CJNG, al no operar bajo un esquema tradicional, tiene la posibilidad de estar estructuralmente preparado para continuar sin líder y, lejos de desmantelarse, entraría en un proceso de reorganización financiera y territorial.

“We screwed you”, aceptó Clinton

Los gobernadores, antes de 1982, podían desentenderse del narcotráfico y dejar al gobierno federal la tarea de combatir el tráfico de heroína y marihuana, pero cuando Washington, de acuerdo con Clinton: “screwed us” al cerrar las rutas marítimas de la cocaína colombiana, dejó como única opción el trasiego terrestre.

La enorme distancia entre la frontera sur y la frontera con Estados Unidos, cambió todo. Primero lo detectó Rafael Aguilar, delegado de la DFS, quien con su segundo Amado Carrillo Fuentes empezó a transportar cocaína colombiana para abastecer a los insaciables consumidores norteamericanos.

Pero las rutas terrestres de la cocaína colombiana atraviesan tantos Estados de la República Mexicana que otras bandas criminales empezaron a pelear por el control de las rutas de la cocaína colombiana y, al multiplicarse las disputas, empezó a multiplicarse la violencia criminal que, por errores políticos, hoy nos agobia.

NOTAS EN REMOLINO

Se cierra el ciclo escolar y por decisiones demagógicas, la SEP de Mario Delgado no conoce la preparación de los 28 millones de estudiantes de las escuelas pública, porque no se hicieron evaluaciones … Se anuncia que como parte del programa anunciado por las fuerzas armadas para adquirir drones ofensivos para combatir los drones artesanales de las bandas del crimen organizado, se dará entrenamiento especial a un batallón de especialistas en su manejo … La jueza que rechazó la exigencia de la FGR de encarcelar a la hermana de Emilio Lozoya, mientras éste sigue con prisión domiciliaria, advirtió que tiene que evaluar bien el caso, aunque las autoridades tengan prisa … Es probable que no se hayan valorado las consecuencias para la economía Baja California por el anunciado cierre de la planta en esa entidad, porque la producción de ahí se la llevan a una planta que inaugurarán en Estados Unidos… Hace mucho en alguna parte leímos una frase que define la actuación de los embajadores: “La principal tarea de un embajador es mentir por su país” …