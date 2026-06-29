Financian con recursos municipales capacitación de hoteles para eliminar plásticos de un solo uso

Cancún, QRoo.- La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPMIM) y el Ayuntamiento de Benito Juárez pusieron en marcha el Programa Cancún Turismo Circular, una iniciativa que capacitará a personal de 45 hoteles para reducir el uso de plásticos de un solo uso y vidrio, con una inversión total de 11 millones de pesos.

Del monto total, 6 millones de pesos serán aportados por el municipio, provenientes de la recaudación del Derecho de Saneamiento Ambiental.

El resto será financiado por la Fundación TUI Care, según informó Vicente Ferreyra, director de la empresa Sustentur.El programa contempla cursos de capacitación basados en la Guía Menos Plástico, que ofrece un enfoque práctico de economía circular.

Los establecimientos participantes podrán medir su consumo actual de plásticos, diseñar planes de acción personalizados y transitar hacia prácticas más sostenibles, mejorando al mismo tiempo su competitividad y calidad de servicio.

Se estima que los hoteles lograrán reducir aproximadamente un 25% el uso de estos materiales, lo que equivale a evitar la generación de más de 100 toneladas de desechos plásticos al año. Además, se busca fortalecer la industria del reciclaje local al apoyar empresas que transforman plástico y vidrio en nuevos productos.

Hasta el momento, cinco hoteles en Quintana Roo ya han implementado la guía con resultados notables, como la instalación de dispensadores de agua y la eliminación de bolsas de plástico en las habitaciones.

A nivel regional, 60 hoteles en México y Centroamérica han logrado reducir 400 toneladas de plásticos mediante iniciativas similares.

El programa se extenderá también a Puerto Morelos e Isla Mujeres, con el objetivo de posicionar a Cancún como líder nacional en reducción de plásticos y turismo sostenible.

“Se busca que Cancún marque tendencia por su alcance y el número de hoteles participantes en este tipo de acciones de turismo sostenible”, afirmó Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la AHCPMIM.

Las inscripciones para participar en la convocatoria estarán abiertas del 29 de junio al 15 de julio de 2026. Los hoteles interesados deberán enviar su documentación al correo electrónico: sostenibilidad@ahcancun.com.