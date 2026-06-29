Javier Aguirre: “México y Ecuador en igualdad de condiciones”

El día previo al partido de eliminatoria ante Ecuador se vive a manera de reflexión de lo que se ha aprendido de este Mundial, hasta el momento. Javier Aguirre en el estadio Ciudad de México atendió a medios sin determinarse como el equipo favorito para avanzar a octavos de final y dejó abierta las posibilidades que ocurren en el azar y que impactan en los resultados: “que el balón pegue en el travesaño, las tarjetas o cosas difíciles de controlar”.

Sin embargo, lo que se tiene bajo control es el trabajo de análisis a la Selección ecuatoriana, dirigida por Sebastián Beccacece, a quién Aguirre ha enfrentado a nivel clubes cuando dirigía en Mallorca.

El Economista le cuestionó si en la revisión previa de posibles países rivales de México (al finalizar las fases de grupos) tenían a Ecuador checado, y respondió que no, los analistas estaban enfocados en otros 4 o 5 países, cuando La Tricolor jugaba en Estados Unidos, donde viene con el orgullo de haber derrotado al cuadro alemán.

“Tenemos tanta gente que pudimos afortunadamente gracias al apoyo de la FMF al mandar a ver a las cuatro o cinco posibilidades que íbamos manejando, una de ellas era Ecuador. No nos tomó de sorpresa porque hay mucha gente trabajando para la selección. Evidentemente, en la preparación del partido el tiempo fue una limitante, pero también lo fue para Ecuador, así que por lo tanto creo que estamos en igualdad de condiciones”.

Ambos equipos supieron su destino con cuatro días de anticipación. México jugó su último partido el 24 de junio (Chequia) y Ecuador el 25 de junio (Alemania). Sin embargo, para el ‘Vasco’ Aguirre la localía es un factor que los anima, pero no le quitará a Ecuador las fortalezas de ser un equipo con jugadores que tienen experiencia en el extranjero, algunos ubicados en ligas europeas.

“Recuerdo como jugador que a nivel Sudamérica, Ecuador estaba un escalón por debajo de los de siempre. Vino Colombia, alcanzó ese nivel y Ecuador está ahí. Es un equipo con muchos jugadores fuera de su liga, con muchos jugadores muy valiosos en el mercado y es un rival de mucho respeto. Yo, por lo menos, se lo tengo. Ha crecido muchísimo en su área y a nivel mundial con esta exportación de jugadores y es un gran técnico. Lo conozco de España, nos hemos enfrentado y plantea los partidos muy bien. A Ecuador lo felicito porque ha crecido muchísimo en las últimas décadas”.

Por la mañana, en el Centro de Alto Rendimiento, Obed Vargas, Armando González y Jesús Gallardo hablaban sobre este partido como una oportunidad única, sin mentalidad de que hay espacio para enderezar el camino. Aguirre habló con ellos sobre la presión de los 90 minutos que vienen.

“Es sorprendente la madurez que manifiestan estos chavos que tienen 17, 21 o 22 años. Contagian evidentemente. Tengo 67 y siempre dije que era como el padre de muchos de mis jugadores, pero hoy, soy el abuelo. Son chavos que no tienen miedo a nada, al éxito, a salir, probar y realmente sí contagia. No diré que al grupo porque muchos, si no es que todos, piensan cosas muy positivas. A mí en lo particular hablar con mis jugadores siempre es interesante saber qué es lo que pasa por sus cabezas. El común denominador es ese optimismo, soy cauto y precavido, tengo mucha experiencia, muchas batallas ganadas y perdidas, en ese sentido, no soy quién para limitar ni a la afición ni a mis jugadores, los dejo que sueñen y que se entreguen a la cancha como lo han hecho hasta ahora”:

Después de una fase de grupos invicta, una suma de puntos histórica (9 puntos) y la portería en ceros. Javier indica que sea, el cuarto, quinto o sexto partido, está satisfecho con el trabajo hecho.

“La verdad es que mucha satisfacción, esa es la palabra que se me ocurre porque efectivamente, he sufrido etapas altas y bajas con la afición, jugadores y con la selección. Estas dos últimas semanas ha habido una gran alegría en México y en la interna también lo hemos disfrutado mucho. Basta ver un entrenamiento por cómo se la pasan bien. Cuando hay que ser serios, prepararnos bien y ajustar cosas son muy disciplinados. A lo largo de tantos años he estado entrenado y saliendo de la selección con sus altas y bajas y hoy mismo que estamos en buen momento me da mucho gusto por ellos, porque a lo mejor no están preparados con estas redes sociales, no es fácil de repente recibir una crítica gratuita o un debate sin sentido y son chavos que están muy bien. Me siento tranquilo y satisfecho”.