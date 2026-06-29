El empleo inclusivo: una oportunidad para transformar empresas y comunidades

En México, hablar de empleo inclusivo significa hablar de una transformación que va más allá de abrir espacios laborales: implica construir organizaciones donde las personas puedan desarrollarse con libertad, aportar su talento y crecer sin enfrentar barreras por su identidad, origen o condición.

La inclusión laboral de grupos históricamente discriminados, como la comunidad LGBTQ+, representa un impacto social y económico relevante. Cuando las personas encuentran entornos donde pueden mostrarse como son, aumenta su sentido de pertenencia, compromiso y permanencia. En Pentafon, este enfoque se refleja en indicadores como un Employee Satisfaction Score superior al 89% y una percepción de empatía e inclusión del 87%, datos que muestran que una cultura inclusiva se construye con acciones concretas.

Estas acciones van desde iniciativas de sensibilización durante el mes del orgullo, programas de integración y dinámicas con impacto social, hasta modelos que impulsan el desarrollo individual de los colaboradores. La inclusión deja de ser un concepto abstracto cuando forma parte de la operación diaria.

Además, la diversidad tiene un impacto directo en los resultados de negocio. Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo han señalado que la exclusión laboral puede representar pérdidas económicas significativas para las regiones, mientras que estudios de empresas como McKinsey han demostrado que los equipos diversos tienen mayores probabilidades de alcanzar mejores resultados financieros.

En la práctica, los beneficios son visibles: equipos más estables, menor rotación y mayor compromiso. En industrias como la de experiencia del cliente, contar con colaboradores que desarrollan habilidades de empatía y comprensión fortalece la calidad de atención y genera mejores experiencias para los usuarios finales.

Sin embargo, todavía existen retos importantes. La discriminación en procesos de contratación, los sesgos inconscientes y la falta de representación en posiciones de liderazgo continúan limitando oportunidades para muchos grupos. De acuerdo con organismos nacionales e internacionales, una parte importante de las personas LGBTQ+ ha enfrentado experiencias de exclusión laboral o ha tenido que ocultar aspectos de su identidad para evitar prejuicios.

Frente a este escenario, las empresas deben pasar de las declaraciones a los modelos estructurados: reclutamiento sin sesgos, políticas claras, medición constante y programas de crecimiento equitativo. La inclusión efectiva requiere trabajar en tres niveles: sistemas que garanticen igualdad de oportunidades, una cultura que promueva la pertenencia y estrategias de desarrollo que permitan avanzar profesionalmente.

Para Pentafon, la experiencia del colaborador es el punto de partida de la experiencia del cliente. Este modelo ha sido reconocido mediante certificaciones y distintivos como Great Place to Work, Empresa Socialmente Responsable (ESR) y su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Medir el impacto también es fundamental. Indicadores como satisfacción laboral, rotación, permanencia, productividad, calidad de servicio y percepción de inclusión permiten demostrar que la diversidad no solo genera bienestar, sino resultados sostenibles.

En un mercado laboral donde las nuevas generaciones priorizan valores y propósito al elegir dónde trabajar, la inclusión se ha convertido en un elemento estratégico para atraer y retener talento. Las empresas que generan espacios diversos no solo contribuyen a una sociedad más equitativa: también construyen organizaciones más competitivas, innovadoras y preparadas para el futuro.