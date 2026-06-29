Mundial 2026: ¿Cuál será el clima en CDMX para el partido México vs. Ecuador de este martes?

Este martes se disputará el esperado partido entre México y Ecuador de los 16vos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). Sin embargo, la afición deberá tomar previsiones, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un 60% de probabilidad de tormentas justo al inicio del encuentro, programado para las 19:00 horas.

Para el silbatazo inicial, se prevén rachas de viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora, temperaturas de 18 a 20 grados Celsius y una sensación térmica ligeramente menor, de 17 a 19 grados.

A medida que avance el juego, las condiciones darán una pequeña tregua. Para las 20:00 y 21:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá al 40%, presentándose en forma de chubascos intermitentes.

Durante este periodo, el viento calmará su intensidad paulatinamente con rachas máximas de hasta 30 kilómetros por hora hacia el final del partido, mientras que el termómetro descenderá gradualmente hasta registrar una mínima de 16 grados Celsius.

El ambiente húmedo se sentirá desde la previa del cotejo. Durante la tarde, específicamente entre las 16:00 y las 18:00 horas, el organismo prevé un 60% de probabilidad de tormentas. En ese lapso, la temperatura pasará de los 23 grados a las cuatro de la tarde a los 19 grados para las seis de la tarde, acompañada de vientos constantes que alcanzarán los 40 kilómetros por hora.

Para los asistentes al Estadio CDMX, hay que tomar en cuenta que el servicio de transporte especial habilitado por el Gobierno de la Ciudad de México iniciará operaciones a las 13:00 horas, mientras que las puertas del Coloso de Santa Úrsula se abrirán a las 15:00 horas para permitir un ingreso ordenado.

Clima en el resto de la CDMX

Respecto al clima en el resto de la capital, el SMN prevé un pronóstico general de intervalos de chubascos con acumulaciones de 5 a 25 milímetros, así como vientos sostenidos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Ante esto, se recomienda a la población tomar precauciones, tanto si asisten al Estadio como si disfrutan del enfrentamiento en el Fan Fest del Zócalo o en los diferentes Festivales Futboleros de la ciudad.