Presidente de Paraguay decreta feriado nacional tras la victoria sobre Alemania

Un verdadero carnaval se desató en los principales centros urbanos de Paraguay por la victoria sobre Alemania y la clasificación de la Albirroja a octavos de final de la Copa del Mundo.

El jefe de Estado, Santiago Peña, decretó "feriado nacional" por la hazaña de la selección nacional.

"Paraguay nunca se rinde. Feriado caraj...", expresó el Presidente en su cuenta de X.

Una ley faculta al gobernante a decretar tres feriados por año si bien no se divulgó aún la medida en forma oficial.

La céntrica calle Palma, frente al Panteón de los Héroes, reunió a miles de fanáticos que vitorearon a la Albirroja que debe enfrentar en octavos al ganador del partido Francia-Suecia que se enfrentan este martes.

Amado Salomón, bancario de 58 años, hincha de la Albirroja, que se acopló con su automóvil a una interminable caravana por el radiocéntrico de Asunción dijo que Paraguay "hizo lo que mejor sabe hacer: defender con el alma durante todo el partido y también en la prórroga".

"Alemania tuvo la pelota, buscó por todos lados, pero nunca pudo quebrar la fortaleza de este equipo. Después llegaron los penales, donde apareció un arquero enorme y también esa cuota de carácter que siempre tiene Paraguay en los momentos decisivos. Este equipo nunca deja de luchar. Defiende cada pelota como si fuera la última y juega con una entrega que emociona", enfatizó.

Luis Espínola, un hotelero de 61 años, destacó que "con Paraguay hay que sufrir hasta el último minuto".

"Es parte de nuestra identidad, de nuestra manera de competir y de entender el fútbol. Hoy ese sufrimiento terminó convirtiéndose en una alegría inmensa", observó.

Espínola comentó que Paraguay supo cerrarle los caminos a Alemania: "Golpeó en el momento justo y, cuando hizo falta, defendió la ventaja con inteligencia y mucha entrega. Y ni qué decir de la enorme actuación de (el portero) Orlando Gill, que volvió a convertirse en héroe en la tanda de penales para sellar una clasificación histórica".

"Paraguay elimina a un tetracampeón del mundo y se mete entre los mejores del torneo. Una noche inolvidable para todo el pueblo paraguayo", dijo en medio de la algarabía en medio de la multitud que se reunió en el radiocéntrico de Asunción.

Los fanáticos rindieron homenaje al guardameta Orlando Gill que contuvo dos tiros penales.

"Cuando el equipo más lo necesitó, apareció con personalidad y sangre fría para convertirse en el gran héroe de la definición por penales y sellar una clasificación histórica", sostuvo el seguidor de la Albirroja.

"Eliminamos a un tetracampeón del mundo y Paraguay demostró que con organización, sacrificio y un enorme espíritu colectivo, también se pueden vencer a las mayores potencias del fútbol. Es una noche que quedará grabada para siempre en la memoria del pueblo paraguayo", concluyó.