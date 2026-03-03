Industria del plástico de Querétaro va por el reciclaje

Querétaro, Qro. La industria del plástico se traza el objetivo de fomentar el reciclaje, planteó el nuevo presidente del Clúster de Plásticos de Querétaro, François Ouellet.

Al tomar protesta como presidente de la mesa directa 2026-2028, Ouellet destacó que el organismo también promoverá el modelo de economía circular y así cambiar los cuestionamientos que existen sobre el impacto del sector.

“Vamos a trabajar duro estos próximos dos años para ayudar a desarrollar a esta industria, estamos ahora en un momento muy oportuno, México se volvió casi el centro del mundo, entonces vamos a aprovechar y trabajar todos juntos en equipo, para apoyarlos, hacer que esta industria pueda desarrollarse y para tratar de cambiar la fama que tenemos en el plástico, creo que tenemos que trabajar muy fuerte en todo lo que es el reciclaje”, comentó.

El industrial destacó la relevancia del reciclaje del plástico ya que menos de 5% se recicla; hay empresas que, mencionó, ya aplican este tipo de acciones, lo que genera beneficios tanto ambientales como económicos.

“Vamos a trabajar en la competitividad, también sobre la integridad de la forma en la que trabajamos, cuidando mucho el medio ambiente. Son objetivos muy amplios. (…) Creo que lo que falta en el plástico es la disciplina, tomar el tiempo para reciclar. En las empresas trabajamos muy de cerca con el reciclaje, porque los insumos si se desperdician son un gasto, también con la conciencia de poder reutilizarlo, hay mucho por hacer”, expresó.

Otro de los objetivos es trabajar con todos los eslabones de la cadena, desde la fabricación de insumos, maquinaria, procesos, hasta las piezas finales. México, añadió, atraviesa por un momento importante, por lo que el sector buscará oportunidades en más mercados y en mejorar su competitividad.

La industria del plástico es compleja e interviene en cadenas de sectores claves en el estado: autopartes, electrodomésticos, aeroespacial, química, logística, empaques, caucho, ahondó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero.

“(Con la conformación del clúster) empezábamos a darle al plástico la relevancia como un elemento integrador de las cadenas productivas. (…) Es una industria muy completa, pero muy compleja y hoy lo estamos viviendo”, declaró.

Referente en la industria

De acuerdo con registros de la Sedesu, en el estado operan 235 empresas del sector de plásticos. Además, están instaladas 40 compañías de moldes y troqueles que contribuyen con 25% del valor nacional (150 millones de dólares). En el ramo de moldes de inyección, el estado genera 35% del volumen y 40% del valor nacional (240 millones de dólares).

En este contexto, el Clúster de Plásticos de Querétaro cumplió 10 años de actividad, una iniciativa a la cual -refirió- le antecede el Instituto Queretano de Herramentales. Forma parte de la Red Estatal de Clústeres que agrupa a ocho asociaciones y se espera una novena integración con la próxima constitución del Clúster de Industrias Creativas.

El Clúster de Plásticos tiene 121 socios e impulsa programas de capital humano y el mapeo de empresas de manufactura, también ofrece capacitación técnica, certificaciones especializadas, etcétera.