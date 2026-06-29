Derrumbe de Alemania en Mundiales se extiende a 12 años

El derrumbe del futbol alemán continúa. La potencia que ostenta cuatro títulos de Copa del Mundo, tres de Eurocopa y ocho de Champions League sigue sin reencontrar su estirpe y Norteamérica 2026 agregó una fractura más a su legado.

Paraguay eliminó a Alemania (4-3 en penales) en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante 63,945 espectadores en el Estadio Boston.

Julio Enciso, de 1.73 metros de estatura, puso en ventaja a Paraguay con un cabezazo al minuto 42. Irrumpió en el área del experimentado Manuel Neuer completamente solo.

Aunque Alemania dominó el resto del juego, sólo le alcanzó para empatar con otro remate de cabeza de Kai Havertz al 54’. En tiempo extra, Jonathan Tah marcó el 2-1, pero fue invalidado por el VAR por una falta sobre el portero sudamericano, Orlando Gill.

En los penales, Alemania erró tres tiros: Kai Havertz, Nadiem Amiri y Jonathan Tah. Por Paraguay fallaron Antonio Sanabria y Fabián Balbuena, pero José María Canale venció a Manuel Neuer en el doceavo y definitivo disparo.

Derrota inédita

Esta es considerada la primera gran sorpresa del Mundial y marcó una eliminación inédita para Alemania en penales en la historia del máximo torneo de la FIFA. Salió victorioso en cuatro series anteriores, siendo la más reciente en cuartos de final de 2006 contra Argentina.

Alemania, pese a tener la segunda mayor cantidad de títulos en la historia de la Copa del Mundo (cuatro, empatado con Italia), no finalizará siquiera entre los mejores 16 de Norteamérica 2026.

“Alemania ya no es Alemania”, “Alemania decepciona” y “Alemania fracasa estrepitosamente” fueron algunos titulares de medios en Europa tras la victoria de Paraguay.

La selección sudamericana está en el puesto 37 del Ranking FIFA y Alemania en el 12, pero lo que marcaba una diferencia más grande entre ambas es que Paraguay no disputaba una Copa del Mundo desde 2010.

La experiencia no pesó a favor de los germanos. Por el contrario, concretaron 12 años de decepciones. Y es que tras levantar su cuarto título en Brasil 2014 fueron eliminados en fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022; en Norteamérica 2026 prosiguió la caída en dieciseisavos de final.

“Hay una verdadera sensación de desánimo en el vestuario. Desafortunadamente, así funciona el futbol a veces. Algunos equipos pueden ganar con recursos sencillos”, declaró el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, al término del partido en Boston.

“Tardamos demasiado en obligar al rival a ir hacia atás. Podríamos haber centrado el balón al área con mucha más frecuencia y teníamos que controlar el partido antes de llegar a los penales. Nuestro juego de construcción fue demasiado lento”.

Años de inestabilidad

La Copa del Mundo no es el único escenario en el que Alemania ha fallado en estos 12 años. A nivel de Eurocopa, fue eliminado en octavos de final en 2021 y en cuartos en 2024, a pesar de que esta última se jugó en su territorio.

Además, en cuatro ediciones de Liga de Naciones de Europa su máximo mérito fue el cuarto lugar en la 2024-25, a pesar de que también allí fueron anfitriones.

Julian Nagelsmann llegó con expectativas de ser un revulsivo, con su jovialidad (36 años cuando asumió como seleccionador) y títulos (3) en Bayern Múnich, un equipo que le exigió aprender a manejar a grandes personalidades.

Sin embargo, el resultado fue diferente en poco grado. En el Mundial 2026, Alemania sólo jugó un partido más que en Rusia 2018 y Qatar 2022, pero se volvió a quedar fuera del top 16.

“Me quedo sin palabras. Este es mi segundo Mundial y en ambos no hemos conseguido nada”, manifestó crudamente el jugador Kai Havertz.

“Lo único que puedo hacer es ofrecer disculpas. Creo que no jugamos mal en los últimos torneos, pero siempre faltó algo y hoy fue igual. Tenemos que hacer una autocrítica profunda, sobre todo los jugadores, no me refiero al entrenador”, concluyó el delantero del Arsenal.

La última victoria de Alemania en una ronda de eliminación directa de Copa del Mundo seguirá siendo el 1-0 sobre Argentina, en tiempo extra, en la final de Brasil 2014.

Después de eso suman cuatro derrotas, dos empates y cuatro victorias (Suecia en 2018, Costa Rica en 2022, Curazao y Costa de Marfil en 2026).

La Copa del Mundo ya se quedó sin tres de los ocho campeones de su historia antes de llegar a octavos de final en 2026, luego de las eliminaciones de Alemania y Uruguay; Italia ni siquiera calificó.