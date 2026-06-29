App de Banorte cumple 17 años, con más de 17 millones de transacciones diarias

La App de Banorte, Banorte Móvil -que fue pionera en el mercado-, cumple 17 años y lo hace con más de 17 millones de transacciones al día, lo que la convierte en el principal canal de operaciones de sus clientes.

Ello, en un contexto de consolidación de otras aplicaciones móviles de instituciones financieras, mismas que han registrado crecimientos importantes en los últimos años, como es el caso de la de BBVA México, líder del mercado; o la de Mercado Pago que, de acuerdo con información de la entidad, es la segunda del ramo más utilizada en el país, entre otras.

Al respecto, Banorte recordó que su aplicación fue lanzada hace 17 años, y desde entonces ha sido pionera en habilitar diferentes funcionalidades para ofrecer la mejor experiencia bancaria a sus clientes.

Hoy, expuso, Banorte Móvil cuenta con más de 8 millones de clientes y procesa más de 520 millones de transacciones al mes, lo que implica alrededor de 6,000 millones de transacciones al año.

Así, de los 10.2 millones de clientes digitales (móvil y banca en línea), gran parte usa Banorte Móvil como el principal canal de operaciones.

“La evolución de Banorte Móvil es testimonio de la capacidad, agilidad e inmediatez con la que se adapta al desarrollo tecnológico para satisfacer las necesidades de los clientes. Esto demuestra por qué Grupo Financiero Banorte se posiciona como líder en la construcción de la banca del futuro: hiperpersonalizada, humana y digital, disponible en todo momento y accesible para todas las personas”, señaló Rafael Fragoso, director ejecutivo de Banca Digital de Banorte.

Diferentes funcionalidades

Entre las diferentes funcionalidades que Banorte ha integrado a su app desde su primera versión presentada hace 17 años destacan:

Habilitar el retiro de efectivo sin tarjeta, en 2010

Sustituir el token físico por token celular, en 2011

Incorporar una tarjeta digital, con numeración y fecha de expiración propia y CVV dinámico para blindar el comercio electrónico en 2012

Usar tecnología de biometría facial y autenticación remota para identificar actividades sospechosas en tiempo real, en 2016

Integrar soluciones como Apple Pay y Google Pay, en 2018

Abrir una cuenta 100% de manera digital, sin acudir a una sucursal, en 2021

Habilitar funcionalidades de accesibilidad como voice-over en su app en 2023

En el 2026, dio un paso más en la prevención del fraude, al implementar la validación del número de teléfono registrado en la cuenta directamente con las compañías telefónicas

Además, con la autentificación conductual se identifican patrones de uso de la app de cada usuario, para detectar si hay un comportamiento diferente al cotidiano

Omnicanalidad

Aunado a ello, destacó la institución, Banorte consolida su omnicanalidad con su red de sucursales, cajeros automáticos, centro de contacto y corresponsalías, que suman más de 45 mil puntos de atención a su servicio.