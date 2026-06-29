Mundial de Fútbol dejará 25,000 empleos permanentes en México: Banamex

El Mundial de Futbol 2026 dejará en México 25,000 empleos permanentes que se crearán entre mayo y julio de este año debido al impulso temporal del este evento deportivo en la actividad económica del país, estima Banamex.

“Entre los hallazgos destaca la creación de empleo y mayores ingresos por turismo y otros servicios, contribuyendo al crecimiento económico de corto plazo”, explica el estudio Impacto macroeconómico y regional de la Copa Mundial de Futbol 2026 publicado este lunes por Banamex.

De acuerdo con Banamex, el Mundial de Futbol sumará 150,000 empleos formales, de los cuales sólo el 16% serán permanentes y el resto eventuales que concluirán poco después del silbatazo del partido final que se jugará el 19 de julio próximo.

“Estimamos que en mayo-julio habría un aumento de alrededor de 120,000 empleos eventuales (que finalizarían poco después de terminado el torneo), y que se generarían cerca de 25,000 empleos permanentes”, estima.

Hospedaje, "el gran ganador" del Mundial de Futbol

Esta generación de empleos formales (eventuales y permanentes) se concentrarán en los servicios de alimentación, turismo y los asociados con la organización de la Copa Mundial de la FIFA de la que México, Estados Unidos y Canadá son sede.

Banamex prevé que el sector del hospedaje sea “el gran ganador” del efecto mundialista en México, mientras que el segundo componente en importancia por su contribución a la actividad económica será el sector de alimentos y bebidas (bares y restaurantes) y en tercer sitio el transporte terrestre de pasajeros.

Un aporte adicional se obtendrá por conceptos como souvenirs, tours y artesanías.

Estiman una derrama económica 36,000 millones por Mundial de Futbol

Con estos cálculos, Banamex estima que el Mundial de Futbol dejará una derrama económica de 36,487 millones de pesos nominales, que impactarían el crecimiento del PIB real de 2026 en su conjunto en 0.1 pp. Este grupo financiero prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá 1.3% este año.

Mientras que su proyección sobre la creación de empleos es que el mercado laboral sumará 360,000 plazas durante 2026, lo que significa un aumento anual promedio de 1.6 por ciento.

“La recuperación en la actividad económica estimada seguiría favoreciendo bajos niveles de desempleo, por lo que estimamos una tasa de desocupación de 2.7% en promedio para el año”, añade en su reporte.

Una idea predominante es que un evento como un Mundial de Futbol tiene el potencial de acelerar la economía del país anfitrión desde la preparación, su desarrollo y los efectos positivos en el largo plazo, menciona Banamex.

“No obstante, la evidencia histórica muestra que los resultados varían significativamente entre países e incluso entre ciudades”, matiza.

La Copa Mundial de la FIFA de 2026 tiene un formato triple y el número de juegos que albergará cada país no es uniforme: 75% de los partidos se jugarán en Estados Unidos y el 25% restante se reparten entre Canadá y México. En el caso de México, se realizarán 13 partidos distribuidos entre la CDMX (5, incluido el de inauguración), Guadalajara (4) y Monterrey (4).