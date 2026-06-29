Sin seguridad se debilita la soberanía

Como tantos, creo que uno de los más trascendentes ajustes a las políticas públicas del pasado sexenio ha sido el ajuste que desde hace 30 meses inició el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum a la laxa política de seguridad del sexenio lopezobradorista.

Pese a la continuidad con cambio, desde octubre de 2024, el actual gobierno hizo un preciso diagnóstico de que era, y sigue siendo inaceptable la influencia e ilegal control que el crimen organizado ejerce en tantas comunidades de la República.

Por eso, desde casi 30 meses, el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum concluyó que, combatir al crimen organizado y su capacidad de infiltrar instituciones y controlar territorios, es una batalla contra la mayor amenaza a la soberanía nacional y que eliminarla será costosa y sangrienta lucha transexenal.

Colaboración soluciona problemas comunes

El pasado fin de semana estuvo en Chiapas Brooke Rollins, Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, para poner en marcha una planta para producir moscas que eliminan al gusano barrenador y la plaga que afecta a la ganadería de México y la Unión Americana.

En una entrevista para Fox News, Rollins destacó la colaboración del gobierno de México para, como socios, enfrentar la amenaza a la salud que significa la placa y sus implicaciones en el abasto alimentario bilateral.

Y, coincidiendo con quienes, optimistas irredentos, afirmamos que el T-MEC se renovará el próximo noviembre al citar que la colaboración con México es ejemplo de cómo los socios pueden encontrar soluciones conjuntas a problemas compartidos.

Díaz Canel, no ve la escritura en la pared

Aseguró el pasado fin de semana, al clausurar el vigésimo segundo de la Central de Trabajadores de Cuba, Miguel Díaz-Canel, mandatario cubano, que en la isla jamás se restaurara el capitalismo y que las transformaciones económicas no implican cambios en el sistema político.

Dijo que el objetivo del Gobierno “es salvar a la Revolución y sus innegables conquistas sociales”, aunque aceptó que hay crisis, echó la culpa al bloqueo de Estados Unidos.

En los hechos la negociación con Washington la dirige Raúl Castro, lo cual convierte a Díaz-Canel en émulo del bíblico del rey de Babilonia que no entendió la escritura en la pared. La mala noticia es que el mandatario cubano no tiene un profeta Daniel que se la explique.

NOTAS EN REMOLINO

Tiene razón Federico Berrueto al preguntarse cuántos personajes destacados de la política y la sociedad pasarían la prueba del ácido a que sometió su grabada violencia familiar al exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla … Se afirma que el Gobierno designará a Esteban Moctezuma como el embajador de México ante la Unión Europea, sería merecido reconocimiento a su espléndida tarea durante su tiempo en la embajada en Washington, de la cual le relevaron por reacomodos entre grupos del partido en el poder … Veremos si su versión singular del capitalismo permite a China lidiar con los problemas causados por fallas estructurales en su modelo económico … Donó el FBI para el Museo de Aeronaves de Guerra el avión en el que se llevaron a Estados Unidos a Ismael “mayo” Zambada … Interesante reflexión del filósofo danés Sören Aabye Kierkegaard: “La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante” …