Ley Seca dejó pérdidas de hasta 15 millones de pesos a pequeños comercios en Ciudad de México: ANPEC

La aplicación de la Ley Seca en diversas colonias de la Ciudad de México durante la jornada mundialista del pasado 24 de junio generó pérdidas económicas estimadas entre 12 y 15 millones de pesos para pequeños comercios, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Alrededor de 5,000 pequeños comercios resultaron afectados al no poder concretar ventas en una jornada que se anticipaba de alta demanda, justo cuando buscan recuperar parte de los ingresos perdidos debido a las protestas registradas en las últimas semanas, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la organización.

Añadió que la restricción afectó la venta de bebidas alcohólicas e impactó principalmente a establecimientos formales.

Esta prohibición no elimina la demanda, únicamente dificulta la venta formal”, señaló la ANPEC, al sostener que muchos consumidores adquirieron bebidas con anticipación, mientras que otros recurrieron a la venta clandestina, donde los productos terminaron comercializándose a precios más altos, afectando el bolsillo de los aficionados.

La ANPEC también comparó la experiencia de la Ciudad de México con otras sedes mexicanas del Mundial, como Guadalajara y Monterrey, donde las celebraciones se desarrollaron con orden, sin contratiempos y sin Ley Seca.

“Hasta ahora, los festejos multitudinarios registrados en la Minerva, la Macroplaza, Parque Fundidora y el Ángel de la Independencia han transcurrido con saldo blanco. Más allá de las inevitables toneladas de basura que deja cualquier concentración masiva, no se han registrado incidentes mayores que justifiquen medidas tan restrictivas como la Ley Seca”, dijo Cuauhtémoc Rivera.

Por ello, la ANPEC pidió a las autoridades capitalinas reconsiderar la aplicación de la Ley Seca en los próximos partidos de la Selección Mexicana, pues es posible mantener el orden público sin afectar la actividad económica.

“La experiencia demuestra que es posible preservar el orden público sin sacrificar la actividad económica ni el derecho de los ciudadanos a celebrar responsablemente. El objetivo no debe ser escoger entre una cosa y la otra: orden sí, ventas también”, subrayó.