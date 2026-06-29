Cervecera fortalece descarbonización y gestión responsable del agua

La presión sobre las empresas para reducir su impacto ambiental y fortalecer la gestión de recursos estratégicos, como el agua y la energía, ha elevado el nivel de exigencia de las estrategias de sustentabilidad corporativa. En ese escenario, HEINEKEN México reportó avances en descarbonización, economía circular y gestión hídrica, al tiempo que reafirmó sus objetivos ambientales de largo plazo.

De acuerdo con su Informe de Sustentabilidad 2025, la compañía registró emisiones totales de 1 millón 482,332 toneladas de dióxido de carbono equivalente (TCO2e). De ese total, 150,735 TCO2e correspondieron a emisiones de alcance 1, 8,342 TCO2e a alcance 2 y 1 millón 323,255 TCO2e a alcance 3, este último concentrando la mayor parte de su huella ambiental.

La empresa destacó que continúa avanzando en la reducción de emisiones alineada con la iniciativa Science Based Targets (SBTi). Al cierre de 2025, reportó una disminución de 11% en emisiones de alcance 1 y 2, así como una reducción de 31% en emisiones no-FLAG y de 28% en emisiones de la cadena de valor, avances que respaldan su hoja de ruta de descarbonización.

Las metas de la compañía hacia 2030 contemplan alcanzar cero emisiones netas en los alcances 1 y 2, además de reducir 30% las emisiones FLAG y 25% las emisiones no-FLAG en el alcance 3. Su objetivo de largo plazo es alcanzar cero emisiones en toda la cadena de valor para 2040.

La gestión del agua también registró resultados favorables. Cinco de las siete cervecerías de la compañía operan en zonas de estrés hídrico, por lo que el uso eficiente del recurso se mantiene como una prioridad operativa. Durante 2025, el consumo promedio de agua en las cervecerías ubicadas en estas regiones fue de 2.23 hectolitros de agua por hectolitro de cerveza producido (hl/hl), por debajo de la meta global de 2.6 hl/hl para 2030. A nivel general, el consumo promedio de todas las plantas se ubicó en 2.26 hl/hl, igualmente por debajo del objetivo global de 2.9 hl/hl.

La compañía también reportó un avance de 86% en su meta de balance hídrico, equivalente a 4 millones 258,108 metros cúbicos de agua reabastecida en las cuencas donde opera. Además, la cervecería de Meoqui, Chihuahua, se mantuvo como la planta más eficiente del sistema global de HEINEKEN en consumo específico de agua, con un indicador de 1.68 hl/hl.

En materia de economía circular, la empresa informó que 41% de su volumen vendido ya corresponde a formatos retornables, acercándose a su meta de alcanzar 43% en 2030. Asimismo, 98% de sus envases son reciclables por diseño, mientras que las latas contienen 44% de material reciclado y las botellas de vidrio incorporan 17% de contenido reciclado.

En el ámbito agrícola, la cervecera consolidó su estrategia de abastecimiento sustentable mediante el monitoreo satelital de 20,000 hectáreas georreferenciadas, con lo que su cadena de suministro de cebada nacional fue evaluada como libre de deforestación. Además, 78% de la cebada adquirida provino de productores certificados bajo estándares de sustentabilidad, reforzando la resiliencia de las regiones agrícolas vinculadas a su operación.

Los resultados de 2025 muestran una consolidación de iniciativas ambientales que han pasado de acciones puntuales a capacidades operativas permanentes, con avances medibles en reducción de emisiones, uso eficiente del agua y circularidad de materiales, en línea con las metas que la compañía se ha fijado para el cierre de esta década.