La Cultura de la Paz, la selección y el contagio positivo

Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha.” Joan Manuel Serrat

a) El contagio positivo es la propagación natural de emociones, actitudes y comportamientos que benefician a quienes los comparten. Esa energía se transmite velozmente a través del contacto social. Surge de manera espontánea en un grupo, ya sea por eventos de interés colectivo o por fenómenos naturales, entre otros. En estos días lo hemos podido observar en México con las tres victorias consecutivas de la Selección Nacional; en Venezuela, lamentablemente, tras los recientes terremotos que han golpeado a su población.

En nuestro país, polarizado y necesitado de alegrías, este contagio positivo contrasta con la división que promueve la Presidenta, empeñada en fragmentarnos y en eliminar el pluralismo político.

La Selección Mexicana es ejemplo de unidad en la pluralidad: jugadores que en sus clubes son rivales, aquí se unen por un valor superior. Los aficionados, en estadios, en los “fan fests” y calles, celebran juntos, superando diferencias. Ese espíritu pluralista es precisamente lo que incomoda al oficialismo.

Desde la cancha y en las calles, con los símbolos patrios y los cielos pintados de verde, blanco y rojo, se ha demostrado que preferimos la coincidencia sobre la divergencia, la armonía sobre el odio y la cultura de la paz sobre la confrontación.

Tristemente en las recientes celebraciones masivas también se han revelado carencias de civilidad: tráfico colapsado, bloqueos viales, vandalismo, riñas, atropellamientos por conductores imprudentes o ebrios, y toneladas de basura acumulada en espacios públicos al final de los festejos. Es inaceptable que se desborden y traduzcan en tragedias en perjuicio de familias inocentes.

La reacción social que ocurre en Venezuela nos recuerda los contagios positivos que vivimos en México por los terremotos de 1985 y de 2017: solidaridad, rescate y apoyo colectivo. La polarización del chavismo se ha disipado ante la tragedia.

En otro frente, la visita del rey Felipe VI expuso la obstinación de la Mandataria en revivir absurdas exigencias históricas, como la disculpa de la Corona Española por hechos de hace cinco siglos. El anterior presidente tensó las relaciones con España al insistir en esa ocurrencia. El Monarca, en cambio, llamó a mirar hacia adelante: “de lo que hay que hablar es, sobre todo, de futuro; trabajar por él”.

b) Mientras tanto:

La ONU advierte que los cárteles mexicanos dominan la producción de metanfetaminas en Norteamérica y son los principales proveedores mundiales.

Para salvar su pellejo, una decena de gobernadores y legisladores oficialistas colaboran como informantes de autoridades estadounidenses contra miembros de su propio “movimiento”.

El partido oficial arranca el proceso electoral violando las reglas electorales. En un gran acto anticipado de campaña, registró a 277 aspirantes para 17 cargos partidistas.

Las fuerzas armadas mexicanas ampliaron sus deficitarias actividades empresariales, con cargo al erario, que corresponden a los civiles, en perjuicio de sus responsabilidades de defensa nacional.

En diversos países de América Latina los electores han derrotado gobiernos populistas de izquierda y han votado por presidentes que priorizan seguridad, crecimiento económico así como combate al crimen organizado y a la corrupción.

c) Nuestra democracia se degrada, ya no es la que fue hasta hace pocos años y se queda con menos aliados como Nicaragua y Cuba. Los organismos internacionales que evalúan sistemas democráticos nos colocan cada vez más cerca de regímenes autoritarios.

Cuando la democracia está en riesgo, también lo está la libertad de las sociedades para elegir su destino político y corregir sus decisiones electorales.

d) Deseamos que la Selección mexicana obtenga un cuarto triunfo y que en el festejo, en su caso, se eviten actos vandálicos.

e) Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en estos difíciles momentos.

*El autor es abogado, negociador y mediador.