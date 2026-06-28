El calor cede, pero llegan lluvias intensas a Michoacán, Guerrero y Oaxaca este domingo

Las lluvias volverán a ser protagonistas este domingo 28 de junio en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones de distinta intensidad en al menos 28 estados, con especial atención en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde se esperan lluvias puntuales intensas capaces de provocar inundaciones, deslaves y el aumento en los niveles de ríos y arroyos.

El pronóstico está influenciado por una combinación de sistemas meteorológicos: una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior del país, el avance de las ondas tropicales 12 y 13, además de un canal de baja presión sobre el sureste mexicano. La interacción de estos fenómenos favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes desde el norte hasta el sur del territorio nacional.

De acuerdo con el SMN, las lluvias más intensas se concentrarán en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. También se pronostican lluvias muy fuertes en Guanajuato, Estado de México y Morelos; mientras que Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y Yucatán, entre otras entidades, registrarán precipitaciones fuertes.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables. Asimismo, las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Termina la onda de calor en seis estados

Aunque persistirá el ambiente muy caluroso en diversas regiones del país, el SMN informó que este domingo concluirá la onda de calor que afectaba zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. No obstante, continuará el calor extremo en el noroeste, con temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en el sur de Baja California Sur, Sonora, el este de Chihuahua, el norte de Sinaloa y el sureste de Oaxaca.

Además, se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Lloverá en la Ciudad de México?

Para el Valle de México se pronostica una jornada con cielo nublado y ambiente cálido durante la tarde. En el Estado de México se esperan lluvias muy fuertes, mientras que en la Ciudad de México habrá lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, encharcamientos y deslaves, principalmente en zonas de mayor riesgo. En la capital del país se prevé una temperatura máxima de 23 y 25 grados Celsius y una mínima de 13 a 15 grados.