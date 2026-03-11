El optimismo de Donald Trump ya no se sostiene

El presidente Donald Trump trata de ser optimista, pero su credibilidad tiene una correlación negativa respecto al precio del petróleo, escenario que no ocurrió el pasado lunes cuando mencionó que la guerra estaba por concluir.

El perfil de Trump le impide reconocer la dificultad que ha representado la expansión de la guerra a más de 10 países luego de que Irán lanzar proyectiles a países del Golfo de origen sunita. En medio de una nebulosa, aparece el optimismo de Trump junto a barcos incendiados en el Golfo Pérsico.

La mañana de este jueves (tiempo de Irak), una veintena de miembros de la tripulación de un petrolero fueron rescatados tras un ataque frente a las costas de Irak.

Farhan Al-Fattousi, de la Compañía General de Puertos de Irak, declaró a la agencia nacional de noticias (INA) que “el personal de los puertos iraquíes rescató a la tripulación de un petrolero extranjero que fue blanco de fuego iraní.

Funcionarios de Irán aseguran que la guerra durará el tiempo que sea necesario para vengar la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

Por la mañana del miércoles, el presidente Trump aseguró que “muy pronto” llegará seguridad al estrecho de Ormuz, punto geográfico que atrae la mirada de los mercados y de medio mundo por su ubicación estratégica para el transporte petrolero.

Al paso de las horas de ayer, el optimismo de Trump ya no se reflejaba en el precio del petróleo superando los 120 dólares por la tarde.

Quizás, la desesperación en el presidente estadounidense le hizo pronunciar palabras lejanas a la realidad, al menos de los reportes de agencias que llegaban desde Israel y el Golfo Pérsico.

Desde Cincinnati, Donald Trump comentó que “Irán está al borde de la derrota”, pero advirtió que su ejército podría intensificar los ataques hasta el punto de que sería “casi imposible” reconstruir el país. Se atrevió a decir: “Hemos ganado”.

“A uno nunca le gusta decir demasiado pronto que ha ganado. Hemos ganado”, señaló Trump. “En la primera hora ya había terminado” (Reuters).

Otro tema que habría que matizar es el socio de Trump, Israel. Ayer 11 de marzo, el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que la guerra “continuará sin ningún límite de tiempo, mientras sea necesario”.

La declaración rompería con el tándem formado por Estados Unidos e Israel

Costo de la guerra

El costo que representó la primera semana de la guerra para Estados Unidos superó los 11,300 millones de dólares, según informes del Pentágono revelados por el periódico The New York Times.

Citando fuentes anónimas del Congreso, el periódico señala que la cifra no toma en cuenta los costos relacionados con la preparación de los ataques.

El presidente estadounidense está entrando a una dinámica donde sus palabras no necesariamente reflejan la realidad.

Sueña con una Delcy Rodríguez en Teherán, pero se ubica en medio de un laberinto en el que Israel e Irán no quieren salir.