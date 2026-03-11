Precio del crudo por las nubes; las soluciones no funcionan

El intento del G7, de la Agencia Internacional de Energía y del mismo Donald Trump, por estabilizar los precios del petróleo en el mercado internacional han sido en vano.

Este jueves la AIE informó que se ofertarían al mercado 400 millones de barriles de petróleo, Donald Trump hizo lo mismo y ofertó que de las reservas del crudo de Estados Unidos, se pondrían en el mercado 172 millones de barriles del energético.

Nada de eso sirvió. El precio del barril del West Texas Intermediate (WTI) crudo marcador para América, se incrementó en la jornada 4.55%, al cierre del mercado y a pesar de los esfuerzos por detener la escalada, se incrementó otro 7.48%, para comercializarse en 93.78 dólares la unidad.

En el caso del Brent, crudo marcador para Europa, el precio también se incrementó en la jornada 4.76% y al cierre del día llegó a un repunte adicional del 7.53%, para comercializarse en 98.93 dólares el barril.

A pesar de las declaraciones de Donald Trump, directivos de Irán pronosticaron que el Estrecho de Ormuz continuará cerrado a la navegación y el mercado puede esperar precios del barril del energético, cercanos a los 200 dólares la unidad.

El mercado no reaccionó con una caída sostenida en el precio del energético. Felipe Mendoza, analista de Mercados de EBC Financial Group, destacó que las medidas anunciadas, aunque significativas, son insuficientes frente a la magnitud del riesgo del suministro actual, que hoy muestra un tránsito casi nulo por el Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del energético del mundo y con ataques mutuos por parte de Estados Unidos e Irán.

“El déficit potencial se acercaría a los 18 o 20 millones de barriles diarios, mientras que una liberación de reservas, como las ofertadas, de entre 360 a 400 millones de barriles, serían unos 2 millones de barriles diarios durante seis meses, lo que explica el por qué el mercado continúa operando por arriba de los 90 dólares por barril”, explicó el experto, ante el incremento en el precio del energético a pesar de las medidas para evitar su fuerte alza.

¿Salen al rescate?

La AIE acordó liberar 400 millones de barriles de petróleo para abordar la interrupción del suministro provocada por la guerra con Irán, la mayor acción de este tipo en la historia de la organización.

La AIE no estableció un plazo para la llegada de las reservas al mercado. Señaló que las reservas se liberarían en un plazo adecuado a las circunstancias de cada uno de sus 32 países miembros.

“El conflicto en Medio Oriente impacta significativamente en los mercados globales de petróleo y gas con importantes implicaciones para la seguridad energética, la asequibilidad de la energía y la economía global del petróleo”, dijo el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, desde París, Francia.

“Puedo anunciar que los países de la AIE han decidido por unanimidad lanzar la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia en la historia de nuestra agencia”, declaró Birol.

Los miembros de la AIE cuentan actualmente con más de 1,200 millones de barriles de reservas públicas de petróleo de emergencia, además de otros 600 millones de barriles de reservas de la industria en virtud de la obligación gubernamental.

El director de la AIE afirmó que la liberación tiene como objetivo abordar los impactos inmediatos de la interrupción del suministro. Sin embargo, el tráfico de petroleros debe reanudarse a través del Estrecho de Ormuz para restablecer flujos estables de petróleo y gas al mercado global, afirmó Birol.

El estrecho es un corredor marítimo frente a la costa iraní que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Aproximadamente el 20% del petróleo y el gas mundiales pasar por él. El tráfico de petroleros a través del estrecho se paralizó por temor a ataques iraníes.

Más temprano, el primer ministro japonés, Sanae Takaichi, dijo que el país tenía la intención de liberar las reservas de petróleo de sus reservas nacionales la próxima semana, citando un “nivel excepcionalmente alto de dependencia” del Medio Oriente.

El cierre del estrecho provocó la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, según los análisis de las consultoras Rapidan Energy Group y Wood Mackenzie.

La producción y la operación de las refinerías se ve interrumpida, lo que afecta el suministro de diésel y turbosina para los aviones. (Con información de agencias)