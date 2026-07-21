Cámaras se alían para enfrentar baja turística en Cancún

Cancún, QRoo.- Representantes de las principales cámaras y asociaciones empresariales del destino firmaron un convenio de colaboración para enfrentar una de las temporadas bajas más críticas de los últimos años, marcada por caídas pronunciadas en ventas, riesgo de cierres de negocios y mayor solicitud de financiamiento para sostener operaciones.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Cancún, los Asociados Náuticos de Quintana Roo, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y Skal Cancún establecieron esta alianza estratégica orientada a promover el consumo interno y la economía circular entre sus asociados como mecanismo de supervivencia ante el actual desplome de la actividad turística.

Francisco Fernández Millán, presidente de los Asociados Náuticos de Quintana Roo, describió el panorama como preocupante. “Ya deberíamos estar en temporada alta y seguimos con una ocupación cercana al 50%”.

Advirtió que, de no elevar los niveles de actividad al menos al 70%, muchas empresas no podrán resistir los meses de septiembre, octubre y noviembre, periodo tradicionalmente más débil.

“Ya hay negocios que están cerrando y liquidando activos. Es parte de la crisis”, reconoció Fernández Millán.

Un gran número de compañías han recurrido a créditos, aportaciones de capital propio o “palancas financieras” para mantener la operación, ya que muy pocas generan utilidades en este momento.

El convenio entre las cámaras busca fortalecer el apoyo mutuo entre sectores clave del turismo mediante la promoción del turismo local, nacional y regional, con énfasis en campañas dirigidas a la Península de Yucatán, principal mercado emisor cercano.

Como parte de las acciones, se contemplan “días solidarios” y campañas promocionales conjuntas para incentivar el consumo cruzado entre los asociados de las distintas cámaras.

“Tenemos que apoyar el turismo local, nacional y regional. Es la parte fundamental”, enfatizó Fernández Millán. El objetivo de la alianza no se limita a sobrevivir la temporada baja, sino a sentar las bases para una reactivación más sólida y resiliente del sector mediante la colaboración intersectorial.

Esta iniciativa refleja la preocupación creciente del empresariado quintanarroense ante la vulnerabilidad económica de Cancún y la Riviera Maya, cuya actividad depende en gran medida del flujo turístico.