Lectura 2:00 min
Wall Street cae; acciones de Alphabet y Tesla bajan tras el cierre por reportes trimestrales
Las referencias del mercado estadounidense bajaron ante las preocupaciones por Oriente Medio y antes de la publicación de los reportes de gigantes tecnológicos.
Los tres principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas las negociaciones de mitad de semana. Las referencias del mercado estadounidense bajaron ante las preocupaciones por Oriente Medio y antes de la publicación de reportes trimestrales clave.
El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, bajó 0.01% a 52,218.58 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 0.14% a 7,498.96 puntos. El Nasdaq Composite perdió 0.57% a 25,690.90.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró esta mañana su amenaza de atacar infraestructura iraní. Afirmó que sus fuerzas bombardearán un puente o central eléctrica en la Irán cada vez que el país agreda a un barco en el estrecho de Ormuz.
En los reportes trimestrales Alphabet (-1.46%) subió y Tesla (-1.30%), de Elon Musk, cayó antes de informar cifras. Alphabet superó las expectativas, pero bajó 4% tras el cierre ante un elevado gasto en IA. Tesla decepcionó al mercado y caía 4 por ciento.
Seis de los 11 sectores principales del S&P 500, cerraron la jornada con ganancias. Destacó servicios públicos (+2.29%), seguido por materiales (+1.45%). Las pérdidas las encabezó el sector de servicios de comunicación (-1.29%), presionado por Alphabet.