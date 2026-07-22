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El Economista
Geopolítica

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EU alcanza acuerdo de cooperación nuclear civil con Arabia Saudita

"Estos dos acuerdos establecen conjuntamente la base legal para una asociación de varias décadas y de miles de millones de dólares, que impulsará diversos objetivos económicos y estratégicos prioritarios, incluida la no proliferación nuclear", señaló el Departamento de Energía de Estados Unidos

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Foto EE: Archivo

AFP

Estados Unidos anunció el miércoles que alcanzó un acuerdo de cooperación nuclear civil con Arabia Saudita, así como un convenio bilateral sobre salvaguardias nucleares, suscritos por el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y su homólogo saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman.

"Estos dos acuerdos establecen conjuntamente la base legal para una asociación de varias décadas y de miles de millones de dólares, que impulsará diversos objetivos económicos y estratégicos prioritarios, incluida la no proliferación nuclear", señaló el Departamento de Energía de Estados Unidos en un comunicado.

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