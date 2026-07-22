BMV avanza en un mercado atento a la temporada de reportes; destaca Grupo México

Las bolsas de valores de México terminaron con ganancias la jornada de este miércoles. Los índices locales subieron en un mercado atento a las noticias sobre la guerra en Oriente Medio y la temporada de reportes corporativos del segundo trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.88% a 67,303.83 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 1.01% a 1,360.62.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la jornada con avances. Destacó la acción de la minera Grupo México, con 2.89% más a 215.01 pesos, seguida por la de Orbia, con 2.81% a 24.15 pesos, y Peñoles, con 2.59% a 817.77.

"Esta jornada estuvo marcada por el dinamismo liderado por los sectores minero, industrial y financiero. El comportamiento de la bolsa local refleja una resiliencia táctica importante", dijo Laura Torres, directora de inversiones de la gestora IMB Capital Quants.

En la temporada de resultados, las acciones de Walmex bajaron 1.20% a 48.53 pesos antes de comunicar una caída de 0.7% en sus ganancias netas del segundo trimestre, a 11,150 millones de pesos y un aumento de 1.9% en sus ingresos a ⁠250,950 millones.