FDA investiga un nuevo brote de ciclosporiasis en EU con origen aún desconocido

La ⁠Administración de Alimentos y Medicamentos de ⁠Estados Unidos (FDA) dijo que está investigando otro brote de ciclosporiasis, de 72 casos ⁠relacionados con una fuente no ⁠identificada.

El nuevo comunicado de la agencia, publicado el miércoles, se suma al cada vez mayor número de casos de ciclosporiasis en todo el Medio Oeste de Estados Unidos. La FDA también está investigando brotes de la enfermedad en otras regiones.

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora. Las personas pueden infectarse tras ingerir alimentos o agua contaminados, y los síntomas pueden incluir diarrea, calambres estomacales, náuseas y fatiga.

Míchigan ha reportado 7,171 casos de ciclosporiasis en lo que va de año, lo que supone un aumento ⁠de unos 600 casos respecto ⁠de la ⁠anterior actualización del martes, mientras que Ohio también ha ⁠registrado un fuerte incremento de los contagios.

El 17 de julio, Taylor Farms, que ha estado en el centro de uno de los mayores brotes de esta infección intestinal en Estados Unidos, retiró del mercado lechuga ⁠iceberg procedente del centro de México.