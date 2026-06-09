Operativo policiaco impide el avance de marcha de la CNTE al Estadio Ciudad de México

En dos días del arranque del Mundial de Futbol, miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizaron sobre Calzada de Tlalpan en un intento de llegar al Estadio Ciudad de México, conocido popularmente como el Azteca; no obstante, un amplio operativo policiaco impidió su llegada al recinto deportivo.

Poco después de las 10:00 am, las y los maestros partieron de las inmediaciones del metro Tasqueña con dirección al ahora renombrado Estadio de la Ciudad de México.

Bajo la consiga de: "Si no hay solución, no rueda su balón", las y los maestros disidentes manifestaron la falta de acuerdos con el gobierno para eliminar la Ley General del ISSSTE del 2007, que dicen, afecta las pensiones de al menos 3 millones de trabajadores del Estado.

"El problema es que la CNTE ha colocado sobre la mesa una discusión que incomoda a los grandes intereses económicos: el destino de los ahorros de millones de trabajadores y las ganancias extraordinarias obtenidas por el sistema financiero a costa de las pensiones del pueblo", acusan.

Tras un par de horas de recorrido, al llegar al cruce de Calzada de Tlalpan y División del Norte, la Coordinadora se topó con un operativo de contención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Para evitar el paso del magisterio, la policía capitalina colocó dovelas de concreto, vallas metálicas y una grúa oficial. A la par se desplegaron ciento de elementos equipados con escudos y extintores.

En el lugar, líderes de la CNTE señalaron que najo la conducción política de César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, se desplegó un operativo policial que lejos de contribuir a la distensión del conflicto, representa una abierta estrategia de confrontación contra el magisterio y su lucha.

Una vez concluido el mitin, y tras realizar algunas pintas, los integrantes del magisterio se retiraron de lugar sin ningún tipo de confrontación.