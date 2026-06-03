Movilizaciones de la CNTE en CDMX dejan pérdidas por 405 millones de pesos: Canaco

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) reportó pérdidas económicas acumuladas por 405.4 millones de pesos derivadas de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el corredor Reforma-Centro Histórico.

Las pérdidas acumuladas por el plantón instalado desde el 25 de mayo, en las calles 5 de Mayo y 20 de Noviembre son de 355,770,000 de pesos. A esta cifra se suman 49.7 millones de pesos ocasionados por la marcha y bloqueos del pasado 1 de junio.

El impacto económico total alcanza los 405 millones 470,000 pesos. “El comercio formal está pagando una factura cada vez más alta. Tenemos registradas 4,091 unidades económicas directamente afectadas, que han visto disminuir la afluencia de clientes, reducir sus ventas, enfrentar dificultades para el abastecimiento de mercancías y registrar complicaciones en la movilidad de sus colaboradores”, afirmó el presidente de la cámara, Vicente Gutiérrez Camposeco.

La organización condenó los actos de violencia como el intento de derribar vallas de protección en la calle 20 de Noviembre, daños a cristales de la Torre Bienestar, vandalismo contra una grúa y la retención ilegal de un camión recolector de basura.

Los cuales "rebasan por completo el derecho a la libre manifestación y constituyen actos que atentan contra la seguridad de ciudadanos, trabajadores, visitantes y comerciantes, además de generar daños al patrimonio público y privado de la capital".

Llamado a las autoridades

La Canaco CDMX, forma parte del G9 de la Ciudad de México, este grupo empresarial previamente manifestó su "profunda preocupación por las afectaciones económicas ocasionadas por los bloqueos y plantones que durante los últimos días han paralizado el Centro Histórico y diversos corredores estratégicos de la capital".

El G9 reconoció "plenamente el derecho a la libre manifestación", pero advirtió que "ningún derecho puede ejercerse de forma que cancele de manera prolongada el derecho al trabajo, al libre tránsito, a la actividad económica y al sustento de miles de familias".

Consideraron que "la solución de fondo corresponde principalmente al Gobierno Federal, por tratarse de un conflicto de carácter nacional".

El G9 solicitó a la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, la implementación de medidas extraordinarias de apoyo, a los comercios afectados como la condonación o acreditamiento del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) correspondiente a los días en que los establecimientos se vieron impedidos de operar con normalidad debido a bloqueos y plantones.

El diferimiento de contribuciones locales; la instalación de un mecanismo de cuantificación de daños, así como protocolos que garanticen corredores mínimos de movilidad.

Finalmente, advirtieron que, a escasos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, "la Ciudad de México debe enviar un mensaje de orden, gobernabilidad y certeza" y que "las empresas no pueden seguir absorbiendo en solitario el costo económico de conflictos cuya solución corresponde al ámbito gubernamental".

Tensión

Al clima de tensión en la capital se suma un comunicado emitido este miércoles por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) Metro de la Ciudad de México. Organización que se encuentra en proceso de revisión salarial, manifestó una "postura clara en la exigencia de mejores salarios acordes con el esfuerzo, capacidad, compromiso y profesionalismo que diariamente aportamos al servicio público de transporte en la Ciudad de México".

Por lo cual hizo un llamado a todos los trabajadores "a mantenerse atentos a la información emitida, así como a permanecer unidos y organizados".

Advirtieron que de ser necesario, y "siempre en el marco de nuestros derechos laborales y sindicales, estaremos preparados para llevar a cabo las acciones y manifestaciones que resulten pertinentes para respaldar nuestras justas demandas y defender nuestras conquistas".