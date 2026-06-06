¿Vas al Fan Fest? Guía para disfrutar el Mundial 2026 en CDMX, Guadalajara y Monterrey

No todos los aficionados tendrán un boleto para entrar a los estadios durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero eso no significa quedarse fuera de la fiesta. Los Fan Fest se perfilan como una de las principales alternativas para vivir el torneo en México, con acceso gratuito, pantallas gigantes, conciertos, actividades interactivas y una amplia oferta gastronómica.

Las tres ciudades sede del Mundial en el país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estos contarán con estos espacios oficiales de celebración, donde miles de personas podrán seguir los partidos y participar en actividades relacionadas con el futbol y la cultura local.

¿Qué es un Fan Fest?

Los FIFA Fan Festival son zonas oficiales creadas para que aficionados locales y visitantes disfruten la experiencia mundialista fuera de los estadios.

Además de la transmisión de los encuentros en pantallas gigantes, estos espacios incluyen conciertos, espectáculos culturales, zonas interactivas, activaciones de patrocinadores, áreas gastronómicas y venta de productos oficiales.

La entrada es gratuita y están diseñados para recibir a personas de todas las edades.

Ciudad de México: el Zócalo será el "Templo del Futbol"

La capital del país instalará su FIFA Fan Festival en la plancha del Zócalo, donde operará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. El espacio fue rebautizado como "Templo del Futbol" y busca convertirse en uno de los principales puntos de reunión mundialista a nivel global.

Además de transmitir todos los partidos de la Copa del Mundo, contará con una zona interactiva de futbol, conciertos, actividades culturales, experiencias gastronómicas y espacios para toda la familia.

Las autoridades prevén una asistencia promedio de 60,000 personas por día, con jornadas que podrían acercarse a los 100,000 asistentes durante los partidos de la selección mexicana.

Entre los atractivos anunciados se encuentran un escenario principal para espectáculos en vivo, activaciones de socios comerciales, un museo dedicado al juego de pelota prehispánico y áreas de convivencia para los aficionados.

El acceso será gratuito y se podrá ingresar y salir durante el horario de operación, siempre que no se alcance la capacidad máxima del recinto.

Guadalajara: futbol en el corazón de la Perla Tapatía

En Guadalajara, el FIFA Fan Festival estará ubicado en la Plaza Liberación, en pleno Centro Histórico, entre la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado.

La sede fue elegida por su relevancia cultural y turística, además de su cercanía con algunos de los puntos más representativos de la ciudad.

Los asistentes podrán disfrutar de transmisiones de los partidos en pantallas gigantes, actividades culturales, música, gastronomía y experiencias relacionadas con el futbol en un entorno abierto para toda la familia.

Las autoridades tapatías han presentado el espacio como una muestra de la identidad local y de la combinación entre tradición y modernidad que caracteriza a la ciudad.

Foto: Gobierno de Guadalajara@uceron53

Monterrey: la fiesta mundialista bajo el Cerro de la Silla

La sede regiomontana del FIFA Fan Festival estará en el Parque Fundidora, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Monterrey.

El festival operará durante 21 días a lo largo del torneo y ofrecerá transmisiones en vivo de encuentros seleccionados, incluido el partido inaugural, encuentros de México, fases eliminatorias, el duelo por el tercer lugar y la gran final.

Además, habrá conciertos, espectáculos, zonas interactivas y una oferta gastronómica inspirada tanto en la tradicional cultura de la parrilla regia como en cocinas nacionales e internacionales.

Para facilitar el acceso, los organizadores recomiendan utilizar transporte público. Las estaciones Parque Fundidora y Y Griega de la Línea 1 del Metro cuentan con acceso cercano al recinto.

Foto EE: Archivo.Foto EE: Archivo.

¿Qué encontrarás en los Fan Fest?

Aunque cada sede tendrá actividades propias, la experiencia general incluirá actividades propias:

Pantallas gigantes para seguir los partidos del Mundial.

Conciertos y espectáculos en vivo.

DJs y presentaciones culturales.

Zonas interactivas para poner a prueba habilidades futbolísticas.

Activaciones de patrocinadores oficiales.

Venta de mercancía oficial.

Áreas de comida y bebidas.

Actividades para niñas, niños y familias.

Recomendaciones antes de asistir

Los organizadores recomiendan llegar con anticipación, especialmente durante los encuentros de la selección mexicana y las fases finales del torneo.

También es importante considerar que existen restricciones sobre los objetos permitidos. Por ejemplo, no se permitirá el ingreso con mascotas, alimentos externos, cigarros electrónicos, paraguas grandes, cámaras profesionales ni mochilas que superen las dimensiones establecidas.

Entre los artículos permitidos se encuentran celulares, lentes de sol, bloqueador solar, baterías externas, termos vacíos y cámaras de uso personal.

Una alternativa para vivir el Mundial sin entrar al estadio

Los FIFA Fan Festival buscan convertirse en el punto de encuentro de miles de aficionados que quieren experimentar el ambiente mundialista sin necesidad de asistir a los partidos en los estadios.

Con acceso gratuito, actividades durante varias semanas y sedes ubicadas en algunos de los espacios más emblemáticos de México, estos recintos prometen ser parte fundamental de la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.