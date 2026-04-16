Déficit de talento y rotación, retos para la industria en Querétaro

Querétaro, Qro. Empresas industriales reportan que la escasez de talento es uno de sus grandes retos, sumado a la rotación, compartió el vicepresidente nacional de Impulso a los Polos de Desarrollo, en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esaú Magallanes Alonso.

La mayor complejidad, dijo, es encontrar al talento que las empresas están requiriendo para desarrollar nuevos proyectos.

“El tema de la mano de obra que está bien complicado en todos lados, hay mucha rotación y hay poca mano de obra, eso es fundamental para la industria, tratar de bajar la rotación y que la mano de obra no se nos vaya a otros lados”, declaró el industrial.

El expresidente de Canacintra en Querétaro estimó que empresas del estado registran anualmente niveles de rotación de entre 5 y 6% de sus plantillas.

“Creo que está aproximadamente sobre 5 o 6% anual (la rotación), que sí es algo elevado, pero ahorita el problema no es tanto la rotación, es la falta de mano de obra para nuevos proyectos”, señaló.

La industria de la transformación, del plástico, en general la manufactura y la construcción, dijo, están entre las ramas que reportan más déficit de mano de obra.

Ante esa situación, las compañías están optando por estrategias de permanencia laboral, como ofrecer incentivos y bonos a sus colaboradores.

“Hemos sacado ideas de hacer bonos de permanencia al trabajador que dure más de un mes sin faltar y al que siga le das un incentivo”, apuntó.

En Querétaro, por cada 10 empleos formales tres están en la industria de la transformación, siendo el mayor empleador, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En cuanto a los retos laborales en el sector, el vicepresidente de Canacintra también habló de la necesidad de generar vivienda cerca de los centros de trabajo; agregó que en zonas aledañas a áreas industriales ya se están gestando proyectos habitacionales.

En cuanto al programa federal para crear polos de desarrollo, habló del potencial que tiene el Bajío para absorber este tipo de proyectos, ya que el tren México-Querétaro sería un detonante para la región.

Atentos a revisión del T-MEC

Este año el sector industrial también estará al tanto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), confiando en que este proceso finalice de forma positiva.

No obstante, hay inquietudes del curso de las negociaciones y el mayor punto de interés de los industriales -dijo- es que se mantenga el libre comercio en Norteamérica.