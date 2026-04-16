Xcaret suspende realización de la Travesía Sagrada Maya tras fallo de la SCJN

Cancún, QRoo.- Grupo Xcaret informó la decisión de suspender la realización de la Travesía Sagrada en su edición de este año, luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revocó el amparo que les permitía el uso de elementos de la cultura maya en sus parques y actividades comerciales.

Aunque el grupo no ha sido notificado de la decisión judicial y no está obligado, por el momento, a suspender esta actividad, informó en un comunicado que el objetivo es evitar una mala interpretación del ritual en medio de la polémica por el uso comercial del patrimonio cultural de los pueblos.

Se trata de un acto voluntario que busca evitar cualquier asomo de confrontación con las autoridades responsables del patrimonio cultural de México, “quienes no han solicitado al momento ninguna acción en el sentido de manera específica”.

La empresa describe la Travesía Sagrada como la recreación de una antigua tradición prehispánica que se dejó de realizar hace aproximadamente 500 años, la cual honra la navegación que hacían los antiguos mayas hacia el templo de la diosa Ixchel en Isla Mujeres.

Xcaret retomó el recorrido, con base en documentación de expertos, haciendo de ésta una actividad anual con carácter comercial y publicitario para sus parques.

Aseguran que poner pausa a la representación busca “proteger la viabilidad a largo plazo de esta actividad, evitando cualquier riesgo que pueda comprometer su desarrollo y que pueda promover el encono entre las comunidades participantes y las de la región”.

Añaden por último que confían en el diálogo institucional para generar condiciones de claridad y certidumbre que permitan retomar esta celebración en un entorno de respeto, legalidad y colaboración.