Industria de Querétaro reporta alza de 5% en costos de algunas importaciones

Querétaro, Qro. La coyuntura global y los efectos de la guerra en Medio Oriente han provocado un incremento de 4 a 5% en los costos de algunas importaciones, compartió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Querétaro, Alfredo Sahagún Sánchez.

Este comportamiento lo detectaron principalmente en insumos provenientes de Asia, entre ellos, componentes electrónicos, sumado a las dificultades logísticas para transitar por el estrecho de Ormuz.

“Hay algunas empresas que sí importan y traen un incremento hoy como de 4 a 5% en algunos productos, (…) principalmente electrónicos”, expresó.

El industrial agregó que, por ahora, las empresas locales han podido sortear estas alzas, debido a los estímulos fiscales que fijó el gobierno federal a la gasolina y al diésel.

“El tema de los insumos de importación que dependan directamente y que afecte la guerra por supuesto que tiene algún incremento importante. Tenemos empresas que sí importan de Asia, porque ¿hoy a quién le afecta más la guerra?, a los asiáticos; pero por el estrecho de Ormuz también nos pega a nosotros. Afortunadamente México cuenta con un beneficio, con la exportación de crudo y con la reserva que tiene del IEPS puede controlar los incrementos que pueden darse en algún momento en el combustible”, mencionó.

A causa del conflicto en Medio Oriente el aluminio se ha encarecido, compartió el CEO de Grupo Fracsa Alloys, Francisco Ruíz; explicó que el precio se elevó casi 22 por ciento; recordó que fueron bombardeadas dos de las principales plantas de aluminio de Emiratos Árabes.

“Hoy el precio promedio del aluminio en aleación, que se utiliza para inyección predominantemente, ronda entre 3,500 y 3,700 dólares. El mercado ha subido cerca del 22% el valor del aluminio, derivado de la guerra”, explicó durante el anuncio de una exposición de Die Casting.

Van por sustitución de importaciones

Frente a la coyuntura que vive el comercio global, industriales del estado diseñan estrategias que les permitan sustituir algunas importaciones y así mitigar las irrupciones logísticas.

Una opción es promover la integración de pequeñas, medianas y grandes empresas para encontrar alternativas en la proveeduría nacional, refirió el presidente de Canacintra en Querétaro.

“En el tema de las importaciones, lo que estamos haciendo como Canacintra es impulsar a todos las pequeñas, medianas y grandes empresas para hacer una integración nacional y poder sustituir algunos productos que están importando de Asia y de otros países”, expresó.

Una empresa trasnacional que opera en San Juan del Río solicitó a la cámara reunir a empresas queretanas y mexicanas para sustituir materiales chinos.

“Tan es así que una empresa internacional muy grande de San Juan del Río la estamos integrando con empresarios mexicanos y queretanos para poder integrar algunos componentes en tabletas electrónicas, estas tarjetas electrónicas se importaban de China”, explicó.

El industrial confió en que el conflicto bélico finalice pronto y así evitar alzas en los precios del transporte y en las materias primas.

“Con el IEPS el gobierno federal está resguardando los incrementos o los sobresaltos drásticos que sí nos pueden dar un susto enorme a todos los empresarios, (…) y esperemos que se acabe rápido la guerra para que los impuestos o esta reserva siga aguantando el no haber sobresaltos en el país, que hasta hoy están controlados”, declaró.