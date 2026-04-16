Tom Cruise volverá a ser Maverick; Paramount alista la tercera entrega de Top Gun

Tom Cruise volverá a meterse en la piel de Maverick en una tercera entrega de "Top Gun", anunció este jueves Paramount Pictures en la CinemaCon en Las Vegas.

El proyecto, que reunirá a Cruise con Jerry Bruckheimer, el productor de la primera cinta de 1986, "está oficialmente en desarrollo con un guión bien encaminado", dijo el copresidente de Paramount Pictures, Josh Greenstein.

"Top Gun: Maverick", que aterrizó en los cines en 2022 para dar continuación a la historia original, se convirtió en un masivo éxito de taquilla vendiendo alrededor de 1,500 millones de dólares en el mundo.

Cruise, de 63 años, no acudió en persona, pero tuvo una aparición virtual que emocionó a la sala.

La esperada presentación de Paramount ante la convención en la cual los estudios muestran adelantos de su oferta cinematográfica a los dueños de los cines abrió con un video narrado por la superestrella, y dirigido por Jon M. Chu, focalizado en el compromiso del estudio con la pantalla grande.

"El futuro es Paramount", se escuchó al fin de la pieza en lo que pareció un mensaje premonitorio. "Y el futuro se ve muy bien desde aquí", complementó Cruise mirando a la ciudad de oropel en el tope de la torre de agua que simboliza al estudio.

El mensaje caló en la sala, en medio de las tensiones por las negociaciones de Paramount para adquirir el legendario estudio Warner Bros. por 111,000 millones de dólares.

La negociación es vista con preocupación por el sector, que teme que la fusión se traduzca en menos películas para las salas de cine.

Para los exhibidores ampliar la oferta es crucial para traer de vuelta a las audiencias que menguaron tras la pandemia, gracias en gran medida a la feroz competencia del streaming que ha llevado a muchos a cambiar la butaca por el sofá de casa.

Más películas, más días

El director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, apareció en la convención en un guiño al sector.

"Vine aquí hoy porque quería verlos a todos a los ojos y darles mi palabra", dijo Ellison. "Una vez fusionados con Warner Bros. vamos a hacer un mínimo de 30 películas por año", dijo Ellison.

"Larga vida a las películas", dijo el ejecutivo, quien también anunció que a partir de este jueves el estudio se compromete a una ventana de exhibición de 45 días para sus películas antes de ir al streaming.

Otro destaque de la presentación fue el adelanto de la adaptación a la pantalla grande del videojuego de acción "Call of Duty", uno de los más populares de la historia, que debe llegar a los cines en 2028 bajo la dirección de Pete Berg y el guión de Taylor Sheridan.

Los asistentes también vieron las primeras imágenes de "Heart of the Beast", en la cual Brad Pitt interpreta a un veterano de guerra que vive una intensa y salvaje aventura junto a su perro, también retirado del servicio militar.

Paramount trajo al Colosseum del Caesars Palace, en Las Vegas, a Johnny Depp, uno de los más vitoreados de la mañana de este jueves, quien vino a presentar una mirada a su "Ebenezer: A Christmas Carol", una nueva adptación de la novela de 1843 de Charles Dickens.

CinemaCon recibirá a Disney este jueves en su último día.