Flex invertirá 1,000 millones de dólares en Jalisco para proyecto de IA y data centers

Guadalajara, Jal. La estadounidense Flex anunció la mayor inversión en su historia en México con un proyecto por 1,000 millones de dólares (mdd) para su planta instalada en Jalisco, enfocado en manufactura avanzada para centros de datos e inteligencia artificial.

El anuncio se hizo en el marco de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó que con este proyecto, México se integrará a un grupo de únicamente seis países capaces de fabricar, ensamblar y probar equipos clave para data centers e inteligencia artificial.

"Son 1,000 millones de dólares; se llevan a cabo entre este año y los próximos dos años en Guadalajara, Jalisco, aunque también va a generar empleos en Chihuahua y en Aguascalientes, y generará una red de proveeduría. Quiere decir que quienes tienen que participar para que se puedan hacer estos equipos tan sofisticados, es muy amplio; entonces, hace que México tenga un mejor lugar en manufactura avanzada", expresó Ebrard Casaubón.

El proyecto, que se ejecutará en los próximos dos años, estará enfocado en la manufactura de equipos de alta sofisticación para centros de datos, un segmento que ha registrado un crecimiento acelerado impulsado por la expansión de la inteligencia artificial y los servicios digitales.

Talento altamente especializado

Por su parte, Guillermo del Río Ochoa, director de Desarrollo de Negocios y Asuntos Gubernamentales de la compañía, comentó a El Economista que la inversión se concentrará en la planta de Flex en el municipio de Zapopan y permitirá la generación de 5,000 nuevos empleos altamente especializados.

“Seguimos trabajando con la academia para tener talento; siempre vamos a pedir más, la verdad es que nosotros tenemos que preparar a nuestra gente y ahora todo el entrenamiento se vuelve más crítico. Ojalá que existan más programas e incentivos para capacitar a nuestra gente y seguir teniéndolo como una fortaleza", expresó el directivo.

"El proyecto requiere muchos técnicos especializados, ingenieros que sepan todo lo que tiene que ver con liquid cooling, todo lo que es manufactura avanzada, automatización, todas las ingenierías en general, pero ahora hay mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la termodinámica y el enfriamiento de los equipos", detalló Del Río.

El directivo subrayó que México cuenta con una base sólida de talento, lo que ha permitido a la empresa consolidar operaciones de alto valor agregado en el país, donde actualmente emplea a 40,000 personas en sus ocho plantas establecidas en el país, cinco en la frontera norte y tres más en la zona Centro-Occidente.

Energía, reto crítico

No obstante, el director de Desarrollo de Negocios y Asuntos Gubernamentales de Flex afirmó que el crecimiento del proyecto enfrenta como desafío la disponibilidad de energía ya que la operación de estos equipos implica un consumo intensivo, particularmente en la fase de pruebas.

“Vamos a consumir siete veces lo que consume el puerto de Manzanillo, esa es la energía que se está demandando para la prueba de estos equipos muy sofisticados", enfatizó Guillermo del Río.

Reconoció que actualmente, Jalisco no cuenta con toda la capacidad energética requerida pero el suministro, precisó, se está recibiendo de manera gradual conforme avanza el proyecto y destacó la importancia de las nuevas inversiones en infraestructura eléctrica, como la planta de ciclo combinado que construirá en Jalisco la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Tenemos que ejecutar en tiempo y forma (los proyectos de energía) para seguir llevando inversiones al estado", puntualizó.

Triple hélice

Del Río reveló que la inversión fue altamente disputada a nivel internacional, y que el respaldo del gobierno federal fue determinante para que México resultara seleccionado.

“Hubo muchos países compitiendo por este proyecto. La clave fue el apoyo del gobierno para asegurar condiciones como la energía”, subrayó.

El directivo también destacó la importancia de la colaboración entre industria, gobierno y academia para sostener el crecimiento del sector, particularmente en la formación de talento.

"La verdad es que nosotros tenemos que preparar a nuestra gente y ahora todo el entrenamiento se vuelve más crítico. Ojalá que existan más programas e incentivos para capacitar a nuestra gente y seguir teniéndolo como una fortaleza", expresó.