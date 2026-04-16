Empresario Alejandro Burillo Azcárraga falleció a los 74 años

El expropietario del Atlante, Alejandro Burillo Azcárraga, falleció este jueves a los 74 años de edad, confirmó la Federación Mexicana de Futbol (FMF)

En su cuenta de la red social X, la FMF lamentó la muerte del exdirectivo.

"Extendemos nuestras más sinceras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a su familia y amigos en este difícil momento", dijo la Federación en su mensaje difundido en redes sociales.

En tanto, Fernando Schwartz, actual director de comunicación estratégica de la FMF, expresó sus condolencias, "el Güero fue un gran guía, amigo y jefe de corazón con quien vivimos en TV y Futbol grandes historia. Vuela alto Alex. QEPD".

La trayectoria del empresario originario de la Ciudad de México (1951) destacó en el sector deportivo como dueño de la marca deportiva Aba Sport y al colaborar en la creación del Centro de Alto Rendimiento de la Selección Nacional mexicana.

Alejandro Burillo Azcárraga también fundó Mextenis, de Grupo Pegaso, que inició su legado en 1993 con el nacimiento del Abierto Mexicano de Tenis (AMT).