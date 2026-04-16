Industria, campo y construcción de Querétaro, rezagados en la recuperación del empleo

Querétaro, Qro. El empleo formal en el estado creció 1.1% a tasa anual durante marzo, por la incorporación de 8,229 empleos; sin embargo, tres sectores registran todavía un balance negativo: la transformación, las actividades agropecuarias y la industria de la construcción.

En cifras absolutas, la caída anual más significativa la registra la industria de la transformación que cerró marzo con 3,708 puestos de trabajo menos en relación con el mismo mes del año pasado, conforme a los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al corte de marzo, la industria de la transformación registró un total de 247,372 empleos asegurados, reflejando una variación negativa de 1.5 por ciento.

Después, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la caza cerraron marzo con 21,518 puestos de trabajo, es decir, una caída anual de 5.1% que representa a 1,150 empleos menos respecto al año anterior.

La industria de la construcción finalizó el tercer mes con un total de 61,807 empleos formales, reflejando una caída anual de 0.1%, es decir, registró 81 empleos menos que hace un año.

Al contrario, el resto de sectores económicos cerraron marzo con variaciones anuales positivas en el empleo asegurado.

En el último año los servicios para empresas, personas y el hogar se posicionaron como la actividad económica que más empleos sumó, al añadir 5,305 puestos de trabajo en los últimos 12 meses, significaron un crecimiento de 3.8 por ciento.

Enseguida, los transportes y comunicaciones agregaron 3,688 empleos, un avance anual de 7.9 por ciento. El tercer mayor generador de empleos en los últimos 12 meses fue el comercio que incorporó 2,910 plazas formales, creció 2.3 por ciento.

Después, los servicios sociales y comunicaron añadieron 906 puestos de trabajo en un año, representaron un avance anual de 1.4% en ese sector. La industria eléctrica, de captación y suministro de agua potable ganó 338 puestos, creció anualmente 7.8 por ciento. Y las industrias extractivas sumaron 21 empleos, la variación anual fue de 0.9 por ciento.

El campo pierde en el primer trimestre

Al observar el comportamiento del empleo en los primeros tres meses del 2026 -periodo en el que la entidad acumuló 14,650 empleos-, las actividades primarias son las únicas con una variación negativa, al haber perdido 991 puestos de trabajo en el primer trimestre.

Por el contrario, los servicios para empresas, personas y el hogar lideran la incorporación de trabajadores en cifras absolutas con 5,630 empleos entre enero y marzo. Siguieron, los servicios sociales y comunales (2,817), la transformación (2,556), la construcción (2,159), los transportes y comunicaciones (1,478), entre otros.

Al 31 de marzo, Querétaro totalizó 726,766 puestos de trabajo ante el IMSS: la industria de la transformación persiste como el mayor empleador, al aportar 34%, siguen los servicios para empresas, personas y el hogar (19.7%), el comercio (17.6%), los servicios sociales y comunales (9.3%), la construcción (8.5%), transportes y comunicaciones (7%), agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza (3%), la industria eléctrica, captación y suministro de agua potable (0.6%) e industrias extractivas (0.3 por ciento).