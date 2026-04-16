Suspensión de operaciones de Magnicharters deja también reservaciones pendientes en hoteles de Quintana Roo

Cancún, QRoo.- La cancelación de vuelos y eventual suspensión de Magnicharters no sólo ha dejado pasajeros varados en aeropuertos, sino reservaciones hoteleras que han quedado en el limbo.

Vicente Madrigal, presidente del Comité de Promoción de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, dijo que es muy lamentable la situación por la que está atravesando la compañía, pues por muchos años transportó a millones de turistas hacia Cancún, por lo que su cierre abrupto deja muchos asuntos pendientes como el de las reservaciones que se comercializaron en paquete con transportación aérea y que cada hotel en lo individual tendrá que resolver con la empresa.

Descartó que haya lugar a demandas, aunque insistió en que corresponderá a cada cadena definir cómo proceder en el caso de las habitaciones que reservaron los clientes de la línea aérea.

Explicó que la aerolínea no acostumbraba a manejar prepagos de los cuartos reservados, sino que todo lo liquidaba una vez que se ocupaba la habitación, por lo que se deberá llegar a una acuerdo que sobre todo no deje desamparados a los turistas que contrataron sus paquetes con esta aerolínea.

Panorama incierto

La incertidumbre respecto de la capacidad financiera de la empresa ya no sólo para seguir operando sino para hacer frente a los compromisos pendientes se hace más grande cada día que transcurre.

Desde enero de este año, el gobierno federal le solicitó a la aerolínea resolver observaciones en materia financiera y acreditar las soluciones de las mismas, lo cual no sucedió, pues el pasado 11 de abril dejó de operar de manera unilateral los vuelos que tenían programados para las siguientes dos semanas, por lo que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) determinó la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo (AOC) de Magnicharters.

A partir de esta medida, la empresa un plazo limitado para presentar un plan que solvente sus compromisos financieros y garantice el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de manera segura.

“En caso de no acreditar la solvencia requerida, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión y del AOC, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales”, señaló la AFAC en un comunicado.