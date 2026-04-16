McDonald's México en alianza con Tajín lanza menú mundialista para resaltar sabores locales

McDonald's México y Tajín anunciaron una alianza para ofrecer un menú mundialista que busca destacar los sabores locales de cara al Mundial de Futbol.

“Lo que queremos reflejar en un momento tan importante como el Mundial es la proveeduría y la calidad hecha en México”, explicó la gerente de Comunicación de la empresa en México, Jimena Rodríguez.

Resaltó que en México, el 70% de los proveedores de la cadena de hamburguesas de origen estadounidense son locales.

La salsa proviene de Hidalgo, el pan de una de las empresas panificadoras más grandes del país, la lechuga de Guanajuato, mientras que la carne es de Chihuahua, Sinaloa y Michoacán, y el café de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Explicó que sus proveedores han estado con la marca durante los 40 años de presencia en el país y ahora se suma un nuevo aliado, cuya producción proviene de Jalisco y confía que la relación escale para el largo plazo.

En entrevista, tras el lanzamiento oficial de su menú mundialista “McMéxico”, Jimena Rodríguez comentó que hay expectativas positivas para incrementar el tráfico en sus establecimientos durante el Mundial, del cual son patrocinadores oficiales, ya que los restaurantes podrían convertirse en puntos de reunión.

En ese sentido, agregó que están preparados para atender la demanda de consumidores nacionales y turistas extranjeros, quienes suelen probar productos locales y compartir reseñas de sus experiencias en los McDonald’s ubicados alrededor del mundo.

“El objetivo es que prueben lo local, lo hecho en México”, dijo, al destacar que la alianza con Tajín, una marca mexicana nacida en Jalisco y presente en 70 países, busca resaltar los sabores mexicanos.

Las hamburguesas mundialistas “McMéxico”, con proteína de pollo o carne de res y acompañadas con salsa Tajín, estarán disponibles en todos los McDonald’s del país hasta el próximo 8 de junio.

Junto a esta nueva propuesta, se suman “McUSA”, con carne de res y salsa BBQ al estilo estadounidense; “McFrancia”, con pollo y salsa de mostaza cremosa; así como las Papas Bravas, inspiradas en el sabor del mercado español.

La directora de Alianza en Tajín, Heidi Fernández, explicó que con esta colaboración, la marca busca fortalecer la conexión emocional con los consumidores, así como impulsar el consumo de sus productos entre las comidas, toda vez que su principal participación proviene de los snacks, que representan más del 80 por ciento.

“Nuestro segundo momento de consumo es a la hora de la comida y ahí es donde queremos crecer. Entonces, sabemos que McDonald’s nos va a ayudar ahora a entrar con sus hamburguesas”, sostuvo.

Agregó que el desarrollo de la salsa Tajín para las hamburguesas de la cadena tomó tres años, frente al promedio de un menú en food service, que lleva entre tres meses y un año y medio.