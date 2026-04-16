Dependencia de la nube de EU supone un riesgo para la seguridad europea, revela informe

Más de tres cuartas partes de los países europeos han recurrido a los servicios informáticos estadounidenses en la "nube" (informática en remoto) para actividades esenciales de seguridad nacional, alerta un reporte publicado el viernes que apunta a los riesgos de esta dependencia digital.

Este análisis se produce en un momento en que los gobiernos europeos temen cada vez más que los servicios digitales, especialmente para la defensa, sean víctimas de falta de acceso a los datos (conocido en inglés como "kill switch") si suben las tensiones con la administración del presidente Donald Trump.

"La Rusia de Putin lleva a cabo una guerra contra Ucrania, un país europeo (...) pero también tenemos un presidente estadounidense que ha amenazado a Dinamarca y Groenlandia", afirmó a periodistas Tobias Bacherle, del grupo de reflexión Future of Technology Institute (FOTI).

Según los investigadores, los sistemas de seguridad nacional de 23 de los 28 países estudiados (Estados miembros de la UE y Reino Unido) "parecen apoyarse en tecnologías estadounidenses".

Su estudio se basa en información pública de los distintos ministerios de Defensa, de medios de comunicación nacionales y de registros de contratación pública de la UE y del Reino Unido, con el fin de identificar los principales contratos con proveedores estadounidenses, en particular con gigantes como Microsoft, Google, Amazon y Oracle.

Entre los países estudiados, 16 "corren un alto riesgo frente a un posible 'kill switch' estadounidense", señala el grupo de reflexión con sede en Bruselas, entre ellos Alemania, Polonia y Reino Unido, tres potencias militares de Europa.

El año pasado, Estados Unidos privó a Ucrania de algunos servicios, en particular de imágenes satelitales de la empresa estadounidense Maxar, tras un intercambio tenso en la Casa Blanca entre los presidentes Trump y Zelenski.

Este episodio fue "una auténtica señal de alarma", estimó en una entrevista con varios medios Katja Bego, del grupo de reflexión británico Chatham House.