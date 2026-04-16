Ministros de Finanzas del G7 dicen que es urgente limitar el impacto de la guerra en Oriente Medio

Los ministros de Finanzas ⁠de los países del Grupo de los Siete dijeron el jueves ⁠que era urgente ⁠limitar el costo que una larga guerra en Oriente Medio supondría para la economía mundial y "reafirmaron la necesidad apremiante de avanzar hacia una paz duradera".

La guerra fue uno de los tres asuntos de debate entre los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial que se están celebrando en Washington.

También debatieron ⁠sobre la seguridad ⁠de las ⁠cadenas de suministro de minerales críticos ⁠y el apoyo a Ucrania ante la continua agresión rusa, según un comunicado del Ministerio de Finanzas de Francia, que ostenta la presidencia del G7 este año.