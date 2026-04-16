Lectura 1:00 min
Ministros de Finanzas del G7 dicen que es urgente limitar el impacto de la guerra en Oriente Medio
La guerra fue uno de los tres asuntos de debate entre los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales.
Los ministros de Finanzas de los países del Grupo de los Siete dijeron el jueves que era urgente limitar el costo que una larga guerra en Oriente Medio supondría para la economía mundial y "reafirmaron la necesidad apremiante de avanzar hacia una paz duradera".
La guerra fue uno de los tres asuntos de debate entre los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial que se están celebrando en Washington.
Te puede interesar
También debatieron sobre la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos y el apoyo a Ucrania ante la continua agresión rusa, según un comunicado del Ministerio de Finanzas de Francia, que ostenta la presidencia del G7 este año.