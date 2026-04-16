El Fondo Monetario Internacional restablece sus relaciones con Venezuela

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el jueves que restableció sus relaciones con Venezuela, que había cortado lazos con la institución en el 2019.

"Guiado por las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI y, en consonancia con la práctica de larga data, la directora gerente, Kristalina Georgieva, anunció hoy que el FMI está tratando ahora con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez", señaló el FMI en un comunicado.

El reconocimiento del gobierno de Rodríguez abre el camino para que el FMI comience la recopilación formal de datos económicos y pueda ofrecer apoyo financiero al gobierno, en caso de que Venezuela lo solicite.

Se espera que el Banco Mundial siga el mismo camino, lo que podría abrir nuevas líneas de crédito para el país, que enfrenta graves dificultades económicas.

Las relaciones entre el FMI y Venezuela se rompieron en marzo de 2019, cuando el Fondo reconoció a la oposición —que controlaba el parlamento— como el gobierno legítimo de la nación sudamericana.

Rodríguez fue vicepresidenta de Venezuela hasta principios de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro en una operación nocturna. Posteriormente, Rodríguez fue nombrada presidenta interina.