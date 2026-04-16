Acciones de Netflix caen con fuerza pese a superar las expectativas de ingresos trimestrales

Las acciones de Netflix cayeron más de un 8% el jueves, luego de que el gigante del streaming informó que obtuvo ingresos trimestrales de 12,250 millones de dólares, cifra que superó ligeramente las expectativas.

Una carta sobre los resultados dirigida a los inversionistas llegó acompañada de la noticia de que el cofundador Reed Hastings se retirará de la empresa cuando termine su mandato como presidente del consejo de administración en junio.

Netflix se enfrenta a una competencia cada vez mayor de otros servicios de streaming, así como de plataformas de video de formato corto como TikTok, que compiten por la atención de la gente.

La caída del precio de las acciones se produjo pese a que Netflix registró ganancias de 5,280 millones de dólares, impulsadas por una comisión recibida por la cancelación de un acuerdo para comprar Warner Bros. Discovery.

Durante el trimestre que acaba de concluir, Netflix declinó mejorar su oferta de adquisición de Warner Bros., cediendo ante la oferta rival de Paramount Skydance tras decidir que el acuerdo ya no resultaba financieramente atractivo.

Netflix registró un cargo por rescisión de 2,800 millones de dólares relacionado con el acuerdo cancelado, según su informe de resultados.

El hecho de que Netflix no siga adelante con el acuerdo probablemente hará que el legendario estudio de Hollywood y un grupo de propiedades televisivas, entre ellas CNN, pasen a manos de Paramount, lo que transformará profundamente el escenario mediático estadounidense.

El acuerdo de Paramount para comprar Warner Bros. Discovery se encuentra en la fase de aprobación regulatoria y por parte de los accionistas.