LMB prioriza orden económico y tecnología en nuevo siglo

La temporada 2026 significa un punto de inflexión para la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) por ser el inicio de un nuevo siglo de vida (fue fundada en 1925).

Para inaugurar la agenda hacia un segundo centenario que todavía luce muy lejos, la liga prioriza dos conceptos: orden económico y tecnología, que empezarán a caminar en 2026.

“Creo que empezamos un nuevo siglo más fuertes que nunca. Tendremos mucho trabajo en equipo y muchas decisiones importantes por tomar este año de la mano de todos los dueños”, declara a El Economista, Horacio De la Vega, presidente ejecutivo de la LMB.

Control financiero

El principal incentivo detrás de esta visión es Banorte, que acaba de firmar como patrocinador principal por seis temporadas (2026-2031) a través del naming de la liga.

Banorte tiene sus orígenes desde hace más de un siglo. Es uno de los bancos con mayor tradición en México y en la escena deportiva tuvo un fuerte impacto en 2025 al adquirir el naming del estadio Azteca por un financiamiento de 2,100 millones de pesos a 12 años.

“(El contrato) tiene mucho contexto económico, porque hay muchos temas que van de la mano con Banorte como grupo financiero”, explica De la Vega, quien por temas de confidencialidad evadió responder cuánto pagará dicho banco a la LMB.

“Es toda la experiencia de aficionado que queremos lograr con Banorte en la parte de trazabilidad de venta de alimentos y bebidas, control de inventarios, formas de pago incluso de estacionamientos y para la OTT de la liga, en la parte de mayor uso de tarjetas de débito y crédito, así como otros componentes”.

La LMB presume ser una economía de más de 5,000 millones de pesos, de acuerdo con los datos que dejó la temporada 2025. La incorporación de Banorte los alienta a crear estrategias de sostenibilidad y crecimiento financiero.

“Entre boletos, esquilmos, venta de gorras y conciertos es una economía cercana a los 5,000 millones de pesos al año. Faltan muchas otras consideraciones, pero es un camino interesante y que tiene todavía mucho margen de consolidación. Creo que vamos por el camino correcto”, recalca el presidente ejecutivo.

Los ingresos no incluidos son: “Venta de jugadores a Grandes Ligas (MLB) ni nada que tenga que ver con la Liga Mexicana de Softbol (LMS). Tampoco el componente de gasto de nóminas y derrama económica que se genera de ello, de la economía directa e indirecta a través de todos los partidos”.

De la Vega señala que tienen estudios que revelan derramas de entre 25 y 30 millones de pesos en promedio durante una serie de playoffs.

Otros datos tras el primer centenario son: 5.2 millones de asistentes a estadios, 11,500 empleos directos y cerca de 30,000 indirectos.

En cuanto a transmisiones, exalta que hay más de 30 contratos con televisoras locales, nacionales e internacionales, además de la propia OTT. La cifra de telespectadores en 2025 fue de 141 millones.

Esto permite que la LMB sea vista en 30 países, aunque la tarea más próxima es consolidarse en el mercado hispano de Estados Unidos antes de la postemporada 2026.

El streaming no es una obsesión en el crecimiento de las transmisiones, reconoce De la Vega, pese a que compañías como Netflix han acaparado grandes productos deportivos recientemente.

“El año pasado tuvimos algunas sinergias con Amazon Prime, sobre todo. Este año no, al menos en el arranque de temporada. Tenemos a todas las demás cadenas de televisión involucradas de alguna forma, tanto nacionales como locales, y sé que (el streaming) es un tema que va creciendo, pero estamos muy agradecidos y comprometidos con aquellos que han creído en nosotros.

“Queremos corresponder con toda la sinergia de negocio que estamos tratando de generar hacia ellos con los patrocinadores. Cuando compras un derecho quieres vender, entonces, estamos colaborando con todas las televisoras para que también les vaya bien”.

Ruta de innovación

El otro camino a seguir para la LMB en 2026 es la tecnología. Horacio De la Vega menciona que esta temporada debutará el sistema de reto de strikes a través de Trackman, conocido como ABS en MLB. Además, al menos una serie de cada equipo contará con un umpire robótico.

La innovación también se aplicará al terreno de la sabermetría y el negocio. En lo primero, porque planean consolidar su centro de datos (Data Center) y en lo segundo para decidir, en la Junta de Dueños, si se centraliza la venta de boletos.

“Estamos fusionando ahorita toda la parte de boleteras. Este año vamos a tomar la decisión de la posible centralización del boletaje de la liga para 2027 y 2028. No es un tema menor, porque si tenemos esa centralización nos permitirá hacer un montón de cosas más en temas de programas de lealtad y conocimiento de nuestros aficionados. A partir de ello en 2027, 2028 y 2029 vendrá la etapa de consolidación”.

La LMB tiene otros temas sobre la mesa en 2026. Uno de ellos es aprovechar la euforia por el Mundial de futbol en México. La estrategia que está cocinando es transmitir partidos de dicho evento internacional en los estadios de beisbol.

También está continuar con el plan de internacionalización a través de clubes, con la Baseball Champions League (BCL), y con la misma Selección Mexicana de Beisbol.

“Hay varias sinergias que estamos tratando de hacer con algunas entidades y para ver otro tipo de productos adicionales al portafolio de la liga. Tenemos un montón de cosas ya en las manos y tenemos que empezar a meterles mucho más acelerador a aquellas que nos falta potenciar. La selección es una de ellas, es parte de los retos que debemos tener para 2026 y los siguientes años”, concluye el presidente ejecutivo.

La temporada 101 de LMB inicia el 16 de abril y culmina, como plazo máximo, el 17 de septiembre, en caso de que la Serie del Rey se extienda a siete juegos.

Participan 20 equipos, siendo Diablos Rojos del México el campeón defensor (conquistó las temporadas 2024 y 2025).