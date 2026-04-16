PVEM, reparto del pastel

En el juego de valores entendidos, Ricardo Monreal advirtió al PVEM, miembro de la coalición gobernante, no subestimar la mayoría de Morena en la alianza política que gobierna México.

Algunos suponen que la decisión del PVEM de contender con candidatos propios en las entidades donde tienen presencia implica turbulencias en el paraíso de la coalición gobernante.

Hace tiempo se afirma que Morena no quiere arriesgarse a perder en las entidades donde no son mayoría y, pragmáticamente, comparte con sus aliados rebanadas del pastel, a sabiendas que los verdes siguen con su lealtad incondicional con la IV-T.

Advertencias del FMI a bancos centrales

El titular de la SHCP, Edgar Amador Zamora se reunió con el Secretario del Tesoro estadunidense Scott Bessent e informaron que hablaron de prioridades compartidas en minerales críticos e intercambiaron información para frenar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La reunión se celebró en el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional, el FMI, para tratar los temas de crecimiento global, deuda y estabilización económica y coordinación internacional de políticas económicas en un contexto de crisis mundial.

Interesante, en lo que a México corresponde, la advertencia de Kristalina Georgieva, directora del FMI, de que vienen tiempos difíciles y contra la precipitación de mover las tasas de interés sin analizar el contexto. Seguro que en Banxico escucharon atentos.

Subsidios agrícolas, imposible competir con EU

El problema de Palacio con las exigencias del México real para que, si se quiere controlar la inflación, entre otras cosas, le exigen otorgar más subsidios a los productores y comercializadores agrícolas, el hecho es que no hay recursos.

Como se ha explicado, el Gobierno de la República, a pesar del histórico presupuesto de 10 billones de pesos, éste apenas alcanza, pues opera con las exigencias de los programas sociales.

Aunque en estricto rigor es injusto exigirle mayores subsidios agrícolas, porque, aunque viviéramos una etapa de prosperidad, sería imposible competir con los 39 mil millones de dólares de subsidio que cada año entrega Estados Unidos a sus agricultores.

NOTAS EN REMOLINO

El Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha iniciado redadas en las maquiladoras de Ciudad Juárez y Tijuana, mostrando órdenes escritas para exigir a los trabajadores que comprueben que no son migrantes extranjeros. ¿Con que cara le reclamamos a Washington sus abusivas redadas de mexicanos? … Aprobaron los ministros de la Corte autorizar a la Auditoría Superior de la Federación para hacer auditorías por oficio. Una facultad más que concentra Palacio Nacional … En la reunión progresista de Barcelona la Presidenta Sheinbaum, que sí es de izquierda, caminará sobres papel arroz al pronunciar su discurso, pues los mandatarios asistentes son o dicen ser antiyanquis … Ya no dejan entrar al Parque Ecológico del Lago de Texcoco a los centenarios recolectores de tequesquite, no vayan a dañar a los morenistas, que con apoyo oficial, lo invadieron y quienes, gratuitamente, la CFE les llevó electricidad a los predios … Trascendente reflexión del estadunidense A. H. Wieler: “ninguna tarea es imposible, siempre y cuando no tengamos que hacerla nosotros” …