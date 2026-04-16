CMIC en Puebla respalda obra del cablebús

Puebla, Pue. Los constructores poblanos están a favor del proyecto de cablebús que tiene el gobierno del estado, debido a que tendrá más beneficios en materia de movilidad como ocurre en la Ciudad de México, contrario a la postura de grupos de ciudadanos y ambientalistas.

Raymundo del Valle Lafont, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Puebla, consideró que la factibilidad de ese medio de transporte está comprobada y ha representado para los usuarios en la capital del país reducción de tiempo para llegar a sus destinos (trabajos o casas).

Mencionó que están a la espera de que las autoridades estatales presenten de forma pública el proyecto ejecutivo, el cual vio como una alternativa mejor, incluso por encima de hacer un metro en la Angelópolis.

Indicó que en el sector estarán atentos a cómo intervenir, ya que se trata de una obra de alta especialización.

No obstante, constructores poblanos participaron en las obras del cablebús de Iztapalapa, en la capital del país, donde hicieron algunos trabajos específicos sobre los tramos que recorre.

En julio del 2025, el entonces presidente de la CMIC, Gustavo Vargas Constantini, comentaba a El Economista sobre un proyecto de primera línea de metro para Puebla.

En esa entrevista, contaba que se presentó al gobierno del estado un anteproyecto, con el argumento de que ayudaría a temas de movilidad del sur al norte, beneficiando a personas que vienen de Tlaxcala para trabajar en la Angelópolis. El costo oscilaría entre los 50 y 110 millones de dólares, según la complejidad.

Menos costoso que hacer metro

Ahora, el actual dirigente del organismo, Del Valle Lafont, dijo que hacer una línea del metro resulta representar un presupuesto más elevado, por lo que es más factible el Cablebús.

Indicó que la zona metropolitana está lista para tener una movilidad aérea, lo que debe traer beneficios económicos a quienes se mueven del norte al sur para trabajar o estudiar.

El proyecto de cablebús, en una primera etapa y que se terminará en el 2029, tendrá un costo de 6,752 millones de pesos, cuyas obras pasan por 41 colonias.

Asimismo, el gobierno de Puebla plantea un costo de 12 pesos el pasaje y el mantenimiento anual será de 105 millones de pesos.