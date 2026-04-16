Alineación planetaria abril 2026: Cuándo y cómo observarla en México

Durante abril de 2026, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más llamativos del año: una alineación planetaria visible desde México. Este fenómeno permitirá observar hasta cuatro planetas en una misma región del firmamento, en un evento que, aunque relativamente frecuente, resulta especialmente atractivo para observadores y aficionados.

¿Qué es una alineación planetaria?

Aunque el término sugiere una formación perfectamente recta, en realidad se trata de un efecto visual. Una alineación planetaria ocurre cuando varios planetas coinciden en una misma zona del cielo desde la perspectiva de la Tierra.

No es un fenómeno en el que los planetas estén realmente alineados en el espacio, sino una ilusión óptica derivada de sus órbitas alrededor del Sol. Por ello, algunos astrónomos lo denominan también “desfile planetario”, ya que los astros parecen “formarse” en el cielo para el observador.

En la práctica, se considera alineación cuando tres o más planetas son visibles al mismo tiempo, relativamente cerca entre sí en el firmamento.

¿Cuándo será la alineación planetaria de abril de 2026?

La alineación será visible entre el 16 y el 23 de abril de 2026, aunque el sábado 18 de abril será el mejor día para observarla. Se trata de una alineación “pequeña”, al involucrar cuatro planetas.

En este periodo, los planetas que protagonizarán esta alineación serán:

Marte

Saturno

Mercurio

Neptuno

¿A qué hora ver la alineación planetaria en México?

El momento clave será antes del amanecer, ya que uno de los planetas involucrados, Mercurio, solo es visible en esas condiciones. Es fundamental observar antes de la salida del Sol, ya que su luz reducirá rápidamente la visibilidad de los planetas.

Horario ideal : entre 05:30 y 06:10 horas (tiempo del centro de México)

Punto máximo recomendado: alrededor de las 06:00 horas

¿Dónde y cómo ver el “desfile” de planetas?

Observar la alineación planetaria de abril no requiere equipos sofisticados, pero sí algo de planeación. Lo primero será dirigir la mirada hacia el horizonte este o este-sureste, justo antes del amanecer, en un punto donde la vista esté lo más despejada posible.

En este escenario, los planetas aparecerán bajos en el cielo, por lo que cualquier obstáculo, edificios, árboles o montañas, puede dificultar su observación.

En cuanto a la visibilidad:

Marte : fácil de identificar por su tono rojizo.

: fácil de identificar por su tono rojizo. Saturno : visible como un punto brillante y estable.

: visible como un punto brillante y estable. Mercurio : más bajo en el horizonte, difícil de ubicar.

: más bajo en el horizonte, difícil de ubicar. Neptuno: no visible a simple vista; requiere binoculares o telescopio.

Aunque el fenómeno será visible en gran parte del país, las condiciones pueden variar según la ubicación. En ciudades con alta contaminación lumínica o cielos nublados, la visibilidad podría reducirse considerablemente. Por ello, alejarse de zonas urbanas o buscar espacios elevados puede marcar la diferencia.

Para mejorar la experiencia, toma en cuenta:

Elegir un sitio con horizonte despejado hacia el este

Llegar con al menos 20 a 30 minutos de anticipación

Evitar zonas con luces intensas

Utilizar apps de observación astronómica para ubicar los planetas

Llevar binoculares si se desea intentar ver Neptuno

Precauciones importantes:

No es necesario usar protección especial para la vista, ya que se observará antes de la salida del Sol. Sin embargo, evita mirar directamente al Sol una vez que comience a salir. Si utilizas telescopio o binoculares, suspende su uso en cuanto haya luz solar directa para evitar daños o lesiones

Las alineaciones de tres o cuatro planetas son relativamente comunes, pero no siempre son fáciles de observar, ya que dependen de factores como la posición del Sol, el clima y la visibilidad local. Eventos más grandes, con cinco o más planetas, son menos frecuentes y pueden tardar varios años en repetirse.

¿Dónde ver la alineación planetaria en CDMX?

En la Ciudad de México, la observación puede ser más desafiante debido a la contaminación lumínica, pero aún existen opciones viables para disfrutar del fenómeno.

Algunos de los mejores puntos para observar el cielo son espacios abiertos y elevados como:

Bosque de Chapultepec (especialmente en zonas alejadas de vialidades principales)

Desierto de los Leones, ideal por su altitud y menor iluminación

Ajusco, uno de los puntos más recomendados para observación astronómica

Parque Nacional Cumbres del Ajusco, con cielos más oscuros

Además, recintos como el Planetario Luis Enrique Erro o el Universum Museo de las Ciencias suelen organizar actividades, charlas o sesiones de observación en fechas cercanas a fenómenos astronómicos relevantes, por lo que se recomienda consultar sus carteleras.

Un espectáculo sin riesgos

Pese a creencias populares, las alineaciones planetarias no tienen efectos sobre la Tierra. No provocan terremotos ni alteraciones gravitacionales significativas. Se trata únicamente de un fenómeno visual sin impacto físico en el planeta.

La alineación planetaria de abril de 2026 será una oportunidad ideal para observar el cielo y acercarse a la astronomía sin necesidad de equipo especializado. Con un poco de planeación será posible apreciar este “desfile” de planetas que, aunque no están realmente alineados en el espacio, sí lo estarán ante nuestros ojos.