Confianza de constructoras suma 22 meses en zona de pesimismo

El sector de la construcción enfrenta un entorno que mantiene en pausa el optimismo empresarial, en un entorno marcado por un debilitamiento en la inversión y la incertidumbre comercial en México.

De acuerdo con la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) del elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) en el sector de la construcción fue de 46.3 puntos en junio del 2026, lo que representa una caída de 1.2 puntos en su comparación anual.

En el comparativo mensual, el indicador se contrajo 1.5 unidades, con lo que se colocó por vigésimo segundo mes consecutivo, por debajo del umbral de los 50 puntos, nivel que refleja una percepción pesimista sobre la situación económica y las perspectivas para la actividad.

El mayor deterioro dentro de los componentes del indicador se observó en la percepción sobre el momento adecuado para invertir. Este subíndice se ubicó en 23.3 puntos durante junio, tras registrar una caída mensual de 2.4 puntos, con lo que acumuló 181 meses consecutivos por debajo del umbral de 50 puntos.

El resultado refleja que, desde hace más de 15 años, las empresas constructoras consideran que las condiciones son poco propicias para realizar nuevas inversiones.

Inversión pierde impulso

El pesimismo empresarial coincide con la debilidad que mantiene la inversión en el sector de la construcción. De acuerdo con el Inegi, la Inversión Fija Bruta en México avanzó 0.4% mensual en marzo, tras la caída de 0.7% registrada en febrero.

Sin embargo, el componente de construcción profundizó la tendencia negativa al retroceder 2.4% respecto al mes previo, luego del ligero crecimiento de 0.1% observado en febrero.

En un análisis, Monex indicó que el gasto en construcción refleja un deterioro en uno de sus principales componentes: la inversión residencial registró la mayor debilidad, con una caída mensual de 5.4% y un descenso de 8.4% frente a marzo del 2025.

En contraste, la construcción no residencial avanzó 0.4% mensual y sumó su segundo incremento anual consecutivo, una dinámica que no se observaba desde agosto del 2024.

“Hacia adelante, la inversión seguirá condicionada por la incertidumbre en torno al comercio internacional, particularmente por la proximidad de la revisión del Tratado de Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) y las medidas arancelarias que permanecen vigentes para las exportaciones mexicanas”, expuso la institución financiera.

¿Qué se espera a largo plazo?

A diferencia de la percepción sobre las condiciones actuales para invertir, las constructoras mantienen una visión más favorable sobre el futuro de sus propios negocios.

El componente "Situación económica futura de la empresa" del ICE alcanzó 60.3 puntos en junio, aunque registró un ligero retroceso mensual de 0.1 puntos y una disminución anual de 0.2 puntos.

Pese a ello, el indicador acumuló 181 meses consecutivos por encima del umbral de los 50 puntos, lo que refleja que las empresas todavía anticipan un escenario positivo para su actividad en el largo plazo.