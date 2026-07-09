CFE invertirá 1,612 millones de pesos en Veracruz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) contempla una inversión de 1,612 millones de pesos para fortalecer la infraestructura eléctrica de Veracruz durante el periodo 2026-2028, con proyectos de modernización de redes de distribución y ampliación de cobertura, informó el gobierno estatal.

Como parte del plan de expansión, la empresa pública destinará 672 millones de pesos a 23 proyectos de modernización de redes de distribución y 668 obras de justicia social en municipios como Martínez de la Torre, Veracruz, Medellín, Tierra Blanca, Minatitlán, Coatzacoalcos, Tuxpan, Actopan y Xalapa.

Además, para el periodo 2026-2028 se prevén 940 millones de pesos para la ejecución de 2,018 obras que beneficiarán a 19,148 habitantes, con el objetivo de alcanzar 99% de cobertura eléctrica en la entidad.

Los acuerdos fueron establecidos durante una reunión entre autoridades estatales y representantes de la CFE, en la que también se acordó la revisión de transformadores y adeudos de las escuelas, así como la integración de diagnósticos municipales sobre postes y otras necesidades del servicio eléctrico.

La CFE continúa la construcción de la Central de Ciclo Combinado Tuxpan Fase I, cuya conclusión está prevista para marzo de 2027, con una capacidad de 1,056 megawatts y una generación promedio anual estimada de 8,515 gigawatts-hora.