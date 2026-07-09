Humildad y metodología reviven a la selección de España: David Villa

Después de 16 años, España está de regreso en unos cuartos de final de Copa del Mundo. Marcha con ritmo sobresaliente por sus cinco partidos sin recibir gol y por eliminar a potencias como Uruguay y Portugal.

Volver a ser favorito de un Mundial es un camino que le costó no sólo años, sino toda una metamorfosis. Varios de los jugadores que ganaron el que, hasta ahora, es su único título, en 2010, decepcionaron al ser eliminados en fase de grupos en 2014 y octavos de final en 2018.

En 2022, cuando emergió una nueva camada, la ilusión volvió a derrumbarse en octavos. Hoy la mirada está puesta principalmente en Lamine Yamal, su delantero estrella de 18 años, pero también en la ambición de una generación mayoritariamente nueva que ya derrumbó la barrera de los octavos y alcanzó, al menos, cuartos de final.

“Creo que esta generación tiene un talento fantástico para jugar, un gran entrenador y un gran cuerpo técnico que conoce perfectamente a todos estos chicos porque los ha tenido en categorías inferiores”, analiza para El Economista, David Villa, campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

El ‘Guaje’ jugó en equipos top como Barcelona y Atlético de Madrid, aunque su momento cúspide fue ganar la primera estrella de España junto a Xavi, Andrés Iniesta, Iker Casillas, Sergio Ramos y otras figuras.

“Creo que lo más importante de ese Mundial no fue sólo ganar, sino el cómo lo hicimos. Eso hizo, obviamente, muy felices a los españoles, pero gente de otros países también congenió con nosotros por eso”, recuerda a seis años de haberse retirado.

Desde la visión de David Villa hay dos conceptos clave para que España esté de regreso en el protagonismo de una Copa del Mundo: humildad y metodología.

Trabajo de años

España enfrentará a Bélgica en cuartos de final de Norteamérica 2026. En caso de ganar, asegurará la segunda semifinal de su historia en Mundiales; la única sigue siendo la del título en 2010.

La Roja tiene cuatro victorias consecutivas sin necesidad de tiempos extras: 4-0 a Arabia Saudita, 1-0 a Uruguay, 3-0 a Austria y 1-0 a Portugal. Sólo inició el torneo con un sorpresivo 0-0 ante Cabo Verde.

Eso la coloca como la mejor defensa entre los 48 participantes, top 5 en intentos a gol (32) y líder en precisión de pases (91%).

Son números que no se construyen en días, sino en procesos que vienen desde la formación infantil, detalla ‘Guaje’ Villa.

_¿Qué hace bien España para generar tantas figuras constantemente?

“Es un trabajo desde la base, desde muy pequeñitos. Todas las canteras y academias en España trabajan muy bien, con grandes entrenadores, buena metodología y eso hace que cuando lleguen a los 18 o 19 años, que es el momento de saltar, aunque Lamine (Yamal) y (Pau) Cubarsí llegaron un poco antes, estén mega preparados y consigan salir adelante. Es un trabajo de muchos años, no de uno ni dos. Son chicos que empiezan con cuatro o cinco años en las academias, con metodología de juego y de vivir el futbol de manera diferente, con un gran programa de entrenadores”.

A eso se agrega que la mayoría de la plantilla de Luis De la Fuente en el Mundial ya sabe lo es ganar títulos. En 2023 conquistaron la Liga de Naciones de Europa y en 2024 la Eurocopa.

“Al final, todo lo que siembras bien te permite recoger frutos. En este caso, eso es lo que está pasando con el futbol español”, recalca el delantero que marcó 98 goles con la selección española.

Y sobre la humildad, menciona: “Tienen un talento fantástico y están siendo muy humildes, sabiendo que son un gran equipo, pero también sabiendo que siempre tienen que trabajar y pelear para ganarle a cualquiera”.

Gana el que mejor se adapta

David Villa disputó tres Mundiales: 2006, 2010 y 2014. El más especial para él fue en Sudáfrica, donde lograron la corona, pero describe que cada uno le dejó múltiples aprendizajes.

Por eso asegura que en 2026, con la complejidad de tener 48 equipos y viajes largos entre Estados Unidos, México y Canadá, ganará el que mejor se adapte a todas las condiciones, incluyendo el clima.

“No siempre gana el mejor, sino el que mejor se acopla a las condiciones de cada situación, sobre todo en un Mundial con ocho o nueve partidos para ser campeón”, suelta.

“Gana el que se acople primero, el que pueda aceptar esas condiciones, con la dificultad de que no es lo mismo jugar en diferentes sedes. Creo que eso va a ser muy interesante porque las condiciones son totalmente diferentes y ya no sólo para los europeos, sino para otras selecciones, porque la mayoría de sus futbolistas juegan en Europa”.

En caso de que España derrote a Bélgica, se enfrentaría a Francia en semifinales, siendo esta otra de las selecciones con rendimiento más sobresaliente en 2026.

Sin embargo, para el ‘Guaje’ el no ser campeón no significaría en un fracaso para España y su generación comandada por Lamine Yamal, a quien define como “un fuera de serie”.

“El fracaso no existe en el futbol. Siempre lo he dicho, porque al final sólo puede ganar uno y no puede ser que los otros 47 sean fracasados. El fracaso no existe cuando lo intentas. Todos los demás lo habrán intentado y será un aprendizaje para el siguiente Mundial. Fracaso es no intentarlo”.

Ficha del entrevistado

David ‘Guaje’ Villa

Nacido el 3 de diciembre de 1981 en Tuilla, España

Futbolista profesional de 2000 a 2020

Jugó en equipos como Barcelona y Atlético de Madrid

Tres veces mundialista con España (2006, 2010 y 2014)

Campeón del mundo con España en 2010

Lo invitamos a ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=Ini5AaBFNAU