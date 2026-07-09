Se requiere la colaboración público-privada en el transporte para aprovechar inversiones: SICT

La subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Tania Carro, consideró que México vive un momento decisivo, con grandes oportunidades de inversión, que exigen la colaboración público-privada para detonarlas y es necesario que la infraestructura relacionada esté a la altura de las oportunidades.

Durante la inauguración del 26 Foro Nacional de Transporte de Mercancías, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), dijo que su participación no era como espectadora sino como aliada de un sector que entendió que la infraestructura y la tecnología son la columna vertebral de la competitividad nacional.

“No basta solamente tener una geografía a favor, necesitamos que las infraestructuras (de transporte) estén conectadas y permitan desarrollar nuestro trabajo. Desde el gobierno federal compartimos la visión que ustedes tienen: la digitalización de la cadena de suministro, la trazabilidad en tiempo real, el mantenimiento de la red carretera y la modernización de los sistemas de pesos y dimensiones no son exclusivos del sector privado, son responsabilidad compartida entre quienes regulamos y quienes operan todos los días sobre el asfalto”, refirió.

La representante de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) recordó que cada kilómetro de carretera en mal estado, cada cuello de botella en un puente fronterizo o cada hora perdida en una revisión ineficiente tiene un costo que se traduce en menor competitividad de México ante el mundo.

En consecuencia, durante el actual sexenio han estrechado la relación con los empresarios del transporte para conocer las necesidades y buscar la pronta atención.

“La modernización de nuestra infraestructura debe leerse como una política de Estado no como una simple agenda sectorial. El papel del gobierno federal y de nosotros, SICT, es garantizar que ese presente tecnológico que está en marcha (inteligencia artificial para la planeación y monitoreo de rutas, por ejemplo) tenga un piso normativo claro, predecible y que dialogue con la realidad operativa de quienes transportan la mercancía en el país”, agregó.

En su discurso, Tania Carro destacó el papel que ha jugado la ANTP desde su creación, porque profesionalizó al sector, elevó el estándar de seguridad vial y empuja la agenda de innovación con visión de largo plazo, que es justo lo que requiere México para ser más competitivo.

La unión por el bien común

“En este foro nos reúne una convicción: cuando la logística y el transporte funcionan, México funciona. México avanza. La logística de transporte y mercancías representa más que carreteras, ferrocarriles, puertos, centros de distribución o vehículos en movimiento, representa una madre que encuentra un medicamente para su hijo, el alimento que llega a millones de hogares, la materia prima para las industrias”, comentó el presidente de la ANTP, Alex Theissen.

Luego de los diversos desafíos enfrentados, como la inseguridad, regulación restrictiva, aumento de combustible, o bloqueos, señaló que nunca se resuelven solos sino dialogando, construyendo confianza y trabajando juntos todos los actores involucrados.

Desde su perspectiva, es necesario entender que se necesita más el diálogo que la confrontación, más los acuerdos que las diferencias y entender que la competitividad de México pertenece a todos.

“Reiteramos nuestra total disposición para seguir construyendo puentes de colaboración con el gobierno de México, con los estatales, el Poder Legislativo, la academia, la industria, las ONG´s y con toda la sociedad, como lo hemos hecho hasta ahora por el bien común. El futuro no se impone, se construye y debe ser con todos nosotros”, agregó.