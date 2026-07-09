Miguel Ángel Navarro fortalece gestión institucional con agenda de trabajo en la Ciudad de México

Ciudad de México, 9 de julio de 2026.- Como parte de las acciones de gestión y coordinación con instancias federales, el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, llevó a cabo una agenda de trabajo en la Ciudad de México con integrantes del Poder Judicial de la Federación, la banca de desarrollo y la Fiscalía General de la República, con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional y dar seguimiento a proyectos prioritarios para el estado.

En el marco de esta agenda, el titular del Ejecutivo estatal sostuvo encuentros con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; con la ministra Sara Irene Herrerías Guerra; con el director general de Nacional Financiera y Bancomext, Carlos Torres Rosas, y con el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara López.

Durante las reuniones se revisaron temas vinculados con la coordinación entre instituciones, el fortalecimiento del Estado de derecho, la procuración de justicia y los esquemas de financiamiento que permitan impulsar proyectos de inversión y desarrollo para Nayarit.